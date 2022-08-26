نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني حورية بالنشا والخل كنز رباني عظيم للبشرة فوري وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كوني حورية بالنشا والخل من الكريمات القوية في التبييض وترطيب البشرة وإزالة السواد من البشرة أو سواء الجسم، يدخل النشا في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، والأشياء الطبيعية أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام عن مكونات عمل كوني حورية بالنشا والخل لنضارة البشرةوتفتيحها.

مكونات عمل كوني حورية بالنشا والخل الطبيعي للبشرة

كريم النشا والخل يعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:-

ملعقتان صغار من الخل الطبيعي.

ملعقة وربع كبيرة من النشا.

ملعقة وسط من السكر.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

٢ ملعقة صغيرة من ماء الورد.

علبة نظيفة معقمة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير هذا الكريم الجبار بطريقة مختلفة لا تتعب أحد في القيام بعملها وهي كما يلي:-

نحضر إناء يوضع على النار ( من الالومنيوم ) ونضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً. ثم نقلبهم مع الخل تقليبا جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار. يتم تقليب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي تقيل. بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام. ثم يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم. عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء فقط، ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.

فوائد النشا والخل علي البشرة

نتعرف الان علي بعض الفوائد الخاصة بالنشا والخل علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للماسك للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-

يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا.

يعمل الكريم علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة بشكل كبير.

يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة من أول استخدام للماسك.

يساعد علي ترطيب البشرة وحل جميع مشاكلها بشكل طبيعي.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة. استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم. العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة.

نصائح تساعد علي شد البشرة والجسم

نقدم لكم بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد ترهلات البشرة بشكل طبيعي دون تدخل لعمليات جراحية ودون تكلفة وهي كما يأتي:-

نحرص علي شرب السوائل مثل الماء والعصير دايما دون توقف.

نقوم بعمل تمارين لتنشيط الدورة الدموية في البشرة.

يفضل عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة.

يجب النوم 8 ساعات كافية في اليوم ويفضل النوم علي مخدة ناعمة.

فوائد النشا والليمون للبشرة

سوف نتعرف علي بعض فوائد النشا والليمون وتأثيره على البشرة وهي كالتالي:-