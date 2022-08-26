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يعتبر الكريب باللحمة المفرومة من أجمل أنواع الأطعمة التي تقدم على وجبة العشاء، فهو يتميز بطعمه الطيب الذيذ ورائحته الشهية التي تجذب الكثير من الناس إليه، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع جميع ربات البيوت القيام بعمله بكل سهولة بدل من شراء الأطعمة الأخرى التي لا نعرف مصادرها، كما يحتوي على بعض البهارات والتوابل اللذيذة التي تعطي له نكهة جميلة ومختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي بكل سهولة بالمنزل.
مكونات عمل الكريب باللحمة المفرومة
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل كريب لذيذ وشهي وهى كما يلي:-
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- ثلاث أكواب من الحليب السائل.
- ٣ حبات من البيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات الحشو
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- طبق صغير من الفلفل الرومي الألوان مقطع مكعبات صغيرة.
- حبة كبيرة من الطماطم المقطعة مكعبات.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.
- مكعب من الزبدة.
- طبق من الجبنة الموزريلا.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- 2 بصلة كبيرة مفرومة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريب باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي وهى كما يلي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الدقيق، والحليب، والزيت، والبيض، والملح ، والسكر ونخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.
- ثم نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بدهن الطاسة بقليل من الزيت.
- نأخذ كمية من الخليط ونضعها داخل الطاسة ونقوم بتوزيعها بالتساوي، ثم نقوم بتقليب الكريب من وقت لآخر حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.
- نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الخليط كلها، نترك الكريب حتى يبرد تماماً قبل الحشو.
طريقة تجهيز حشوة الكريب باللحمة المفرومة
سوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة وهى كما يلي:-
- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها مكعب الزبدة ونتركها حتى تسخن.
- ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى نحصل على لون بن\
- نقوم بإضافة البصل المفروم، والفلفل الألوان والبهارات والتواصل ونقلب برفق حتى تختلط المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بإضافة الطماطم، والصلصة ونقلب برفق، نترك الطاسة على النار لمدة ٥ دقائق حتى تنضج اللحمة جيداً.
- نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بإحضار فطائر الكريب ونفردها على سطح متساوي.
- ثم نقوم بوضع ملعقتين من خليط اللحمة في منتصف فطائر الكريب وملعقة كبيرة من الجبنة الموزريلا ونغلق الكريب من الجوانب ويتم لفه على شكل رول طويل الحجم.
- ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة أو الزيت، ثم نقوم برص قطع الكريب بها وندهن الوجه بقليل من البيض.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.
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