يعتبر الكريب باللحمة المفرومة من أجمل أنواع الأطعمة التي تقدم على وجبة العشاء، فهو يتميز بطعمه الطيب الذيذ ورائحته الشهية التي تجذب الكثير من الناس إليه، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع جميع ربات البيوت القيام بعمله بكل سهولة بدل من شراء الأطعمة الأخرى التي لا نعرف مصادرها، كما يحتوي على بعض البهارات والتوابل اللذيذة التي تعطي له نكهة جميلة ومختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكريب باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل الكريب باللحمة المفرومة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل كريب لذيذ وشهي وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. ثلاث أكواب من الحليب السائل. ٣ حبات من البيض. ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. نصف ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الحشو

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

طبق صغير من الفلفل الرومي الألوان مقطع مكعبات صغيرة.

حبة كبيرة من الطماطم المقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

مكعب من الزبدة.

طبق من الجبنة الموزريلا.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريب باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الدقيق، والحليب، والزيت، والبيض، والملح ، والسكر ونخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. ثم نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بدهن الطاسة بقليل من الزيت. نأخذ كمية من الخليط ونضعها داخل الطاسة ونقوم بتوزيعها بالتساوي، ثم نقوم بتقليب الكريب من وقت لآخر حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الخليط كلها، نترك الكريب حتى يبرد تماماً قبل الحشو.

طريقة تجهيز حشوة الكريب باللحمة المفرومة

سوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة وهى كما يلي:-