طريقة عمل الفول المدمس بالطحينة والطماطم لأحلى فطار

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من أكثر الوجبات السريعة المفضلة لدى بعض الأشخاص هى الفول، يعد الفول من وجبات الفطور السهلة التى تحضر فى وقت قصير والبعض يعتبرها وجبة أساسية للفطار ويمكن تحضيره بطرق مختلفة وسهلة، ويحتوى الفول على فوائد كثيرة للجسم ويكون صحى للجسم ولكن لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من القولون لأن الكثرة من أكله تتعب القولون، ولذلك سوف نقوم بذكر طرق تحضير الفول لعمله فى وقت عشاء أو الغداء حسب الرغب. مكونات عمل الفول المدمس: 500 جرام فول.

نص كوب عدس أصفر.

1 ملعقة كبيرة كركم.

1 ثمرة جزر مبشورة.

1 ثمرة بصل صغيره.

1 ثمرة طماطم.

نص ثمرة ليمون. طريقة التجهيز: نقوم أولا بغسل الفول جيداً، وثم نقوم بوضعه فى وعاء ونضع عليه الماء ونتركه منقوع لمدة لا تقل عن ثمانى ساعات وبعد ذلك يغسل ويصفى من الماء. نحضر قدر الفول المخصص ونضع فيه الفول ونضع عليه العدس والبصل الذى تم تقطيعه شرائح والجزر أيضا والليمون. ونضع الماء المغلى على المكونات التى سبق تحضيرها، وثم نقوم بوضعها على النار وجعل النار تكون متوسطة حتى تبدء بالغليان، ونقلل درجة الحرارة أكثر. ويجب مراقبة الفول من وقت لآخر حتى لا يتشرب الماء الذى عليه ونضع عليه ماء مغلى قبل أن يجف الماء الذى عليه، ونتركه على نار هادئة حتى يستوى جيداً وذلك فى وقت يمكن أن يكون أربع ساعات على حسب التسوية. مكونات عمل فول بالطماطم: فول مدمس.

1 ثمرة طماطم مكعبات.

1 ثمرة بصل صغيرة مكعبات.

فصين ثوم مفروم.

1 ثمرة فلفل رومى مكعبات صغيرة.

1 ملعقة صلصة طماطم.

زيت.

ملح.

كمون. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة مناسبة للفول ونضع فيها الزيت وعندما يسخن ونقوم بوضع البصل وتقليبه حتى يذبل ويكون بونه ذهبي. نضع الثوم المفروم على البصل وأيضا الفلفل الرومى ونقلب المكونات جيداً. نضع على المكونات الطماطم ونضع البهارات الملح والكمون ونقلب جميع المكونات مع بعضها جيداً. نضيف الفول على المكونات التى سبق تحضيرها ونقلبه ونتركه لمدة لا تقل عن خمس دقائق. وبعد ذلك نقوم بوضع الفول فى أطباق التقديم ويقدم فى وجبة الغداء أو الإفطار حسب الرغبة بجانب بعض المقبلات. مكونات عمل الفول بالطحينة: فول مدمس.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ثمرة بصل مفروم.

خمس ملاعق طحينة.

ثلاثة ملاعق زبادى كبيرة.

أربع ملاعق عصير ليمون كبيرة.

فصين ثوم مفروم.

ملح.

كمون. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كل من الطحينة والزبادي والثوم والليمون ونمزجهم جيداً مع بعض ونضع الملح والكمون ويقلب مع بعضهم. نحضر مقلاة ونضعها على النار ونضيف بها الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع البصل ونقلبه حتى يكون لونه ذهبي. نقوم بوضع الفول على البصل ونقلبه جيداً ونتركه لعدة دقائق مع البصل ثم نقوم بوضع مزيج الطحينة عليه ويقلب جيداً ونتركه على النار لمدة لا تقل عن خمس دقائق. بعد ذلك نقوم بوضع الفول فى الأطباق ويقدم ويمكن تزيينه بالبقدونس ويقدم بجانب البطاطس والمخلل أو عمله سندوتشات حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول المدمس بالطحينة والطماطم لأحلى فطار - ثقفني

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