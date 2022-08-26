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طريقة عمل قوارب الكوسة تعتبر الكوسة نوع من أهم العناصر الغذائية وهي نوع من أنواع نبات القرع, كما أنها تحتوي على فيتامين سي وتساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض وتعمل على الحفاظ من أمراض القلب والأوعية الدموية كما أنها تحتوي على نسبة كالسيوم عالية, وفي هذا المقال سوف نذكر طرق بسيطة وشهية لعمل الكوسة. طريقة عمل قوارب الكوسة المقادير: 1 كيلو كوسة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة جبن رومي مبشور.

1/4 كيلو عصاج بالطماطم.

1 ملعقة زبد.

ملح وفلفل. الطريقة: تقشر الكوسة وتقطع منها شريحة صغيرة بالطول وتقور حتى تصبح كالمركب وتنقع في الماء والملح. تحشى بعصاج الطماطم وتوضع على وجهها جبنه رومي مبشور وقطعة زبد. ترص في طبق فرن مدهون بالسمن وبغطاء وتزج في فرن متوسط الحرارة مدة نصف ساعة مع إضافة قليل من الماء أو المرق أثناء النضج. يرفع الغطاء وتعاد مرة أخرى إلى الفرن حتى يحمر الوجه ويتم النضج ويمكن تقديمها بطبق الفرن أو في سرفيس. قد تقطع الكوسة إلى دوائر عرضية بسمك 3 سم ثم تقور الدوائر مع الإحتفاظ بسلامة قاعدة كل قطعة ويتم الحشو والنضج كالسابق. طريقة عمل الكوسة بالصلصة البيضاء ( الباشاميل ) المقادير: 1 كيلو الكوسة.

مقدار من الصلصة البيضاء.

قليل من المرق.

1 ملعقة بقسماط.

1 ملعقة ونصف زبد أو سمن. الطريقة: تقشر الكوسة وتقطع وتشوح في الزبدة مدة 10 دقائق مع ملاحظة تماسك أجزائها وعدم تغير لونها. يضاف إليها قدر من المرق وتترك على نار هادئة حتى تنضج. ترفع القطع باحتراس وتوضع في طبق فرن أو صينية وتغطى بالصلصة البيضاء. يرش السطح بالبقسماط وتوزع قطعة الزبد على السطح وتزج في فرن هادئ حتى يحمر الوجه. طريقة عمل محشو الكوسة بالأرز ومحشو الكوسة بالعصاج المقادير: 1 كيلو كوسة صغيرة.

1 كوب طماطم مصفاة.

1 ملعقة سمن.

مقدار من الخلطة النيئة أو عصاج.

بصلة وقطعة كرفس لوضعهم في قاع إناء الطهي.

ملح وفلفل وبهار. الطريقة: تغسل الكوسة جيدا وتكحت من الخارج وتقور وينزع اللب. تغسل جيدا من الداخل وتوضع في ماء مملح لمدة عشر دقائق. تقطع البصلة والكرفس وترص في قاع إناء الطهي. تحشي الكوسة بأحدي الخلطات الخلطة النيئة أو العصاج إلى ثلثيها فقط وترص واحدة بجوار الأخرى طوليا وفتحتها إلى أعلى. يضاف إليها عصير الطماطم والسمن والملح ويرفع على نار هادئة مع إضافة الماء المغلي المملح تدريجيا حتى يتم النضج. يصب بنظام في السرفيس وقد تصب حوله الصلصة المتخلفة. عمر شويل - جدة طريقة عمل قوارب الكوسة - ثقفني

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