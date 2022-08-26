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طريقة تحضير الدجاج بالمايونيز الدجاج من الأطباق الرئيسية على مائدتك ولكن يجب التجديد في عمل الدجاج بطرق سهلة وبسيطة وطعم لذيذ وفى هذا المقال سوف نذكر عدة طرق لعمل الدجاج الناضج بطريقة مختلفة وأيضا يمكنك عملها بالدجاج المتبقي من قبل ويجب إعادة طبخه مرة أخرى. طريقة تحضير الدجاج بالمايونيز المقادير: 1 دجاجة مسلوقة.

1 بصلة مبشورة.

1 كوب صلصة مايونيز.

1 خسة.

4 وحدات طماطم مقطعة إلى أربعة.

1 ملعقة فلفل أحمر.

2 ملعقة كبيرة بقدونس. الطريقة: تقطع الدجاجة إلى قطع متساوية. يفرم البصل ويقلب مع الدجاج ويضاف إليهم نصف كمية المايونيز. يغسل الخس ويجفف ويرتب في سرفيس بحيث يغطى جوانبه. يصب الخليط على شكل هرمى فوق الخس. يغطى الخليط بالمايونيز الباقي مع ترك الخس ظاهرا دون تغطية. ترص قطع الطماطم على مسافات متساوية فوق المايونيز ويرش الطبق بالفلفل الأحمر ويجمل بالبقدونس ويقدم باردا. طريقة بسيطة لعمل المايونيز: توضع بيضة كاملة مع الفلفل والملح وعصير ليمونه أو ملعقة خل وملعقة مستردة في الخلاط. يشغل الخلاط مع صب الزيت من فتحة غطاء الخلاط وقت دورانه حتى يصبح الخليط غليظ القوام. طريقة تحضير ريسولز الدجاج المقادير: 1 دجاجة مسلوقة.

4 ملاعق كبيرة بقسماط.

ملح وفلفل.

عصير ليمونه.

2 بيضة – بقسماط ( للتغطية ).

زيت للتحمير.

2 ملعقة كبيرة بقدونس. الطريقة: يفرم لحم الدجاجة ويضاف إليه البقسماط ويتبل جيدا بالملح والفلفل وعصير الليمون ويعجن بيضة. يقلب الخليط جيدا حتى ينعم ويلاحظ أن تكون الخلطة يابسة. يقسم الخليط إلى ثماني أقسام ويشكل كل قسم مثل السجق. يغمس كل قسم في البيض ثم في البقسماط مع الضغط الجيد على البقسماط, وتكرر هذه العملية مرتين. يحمر في الزيت الغزير الساخن حتى يحمر لونه. ينشل من طاسة التحمير ويغرف على ورق زبد لامتصاص الزيت الزائد. يجمل بالبقدونس ويقدم ساخنا. طريقة تحضير كيك الدجاج المقادير: 1/2 كيلو دجاج ناضج.

1/2 ملعقة فلفل.

3 ملاعق كبيرة لبن.

قليل من الحبهان المطحون.

3 بيضات.

2 ملعقة.

1 ملعقة زبد.

3 ملاعق دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة فلفل أحمر.

4 ملاعق زيت. الطريقة: يفرم لحم الدجاج ويوضع في سلطانية ثم يخلط بالبيض والبقسماط والملح والفلفل والحبهان والدقيق ثم يضاف إليه اللبن أو كريمة إن وجدت وملعقة الزبد. يقسم الخليط إلى أربعة أقسام. يقدح الزيت في طاسة التحمير ثم يوضع قسم من الأربعة ويحمر على الوجهين مثل العجة, ويكرر ذلك مع بقية الأقسام. يقدم ساخنا مع الأرز والسلطة الخضراء. يمكن تنفيذ هذا الصنف من بواقي الفراخ أو الفراخ البايته. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الدجاج بالمايونيز - ثقفني

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