نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد قشر الرمان كنز من كنوز الجمال لعلاج وحل جميع مشاكل البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد قشر الرمان متعددة وكثيرة الرمان، فالرمان من الفواكه التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحتك ولجمالك، فهو يحتوي علي مواد مضادة للأكسدة التي تعمل علي تجديد خلايا البشرة والشعر والحفاظ عليهم وفي هذا المقال سوف نكشف كنز من كنوز الجمال وهو قشر الرمان واهم الطرق للحصول علي بشرة وشعر أكثر جمالا وحيوية.

فوائد قشر الرمان للبشرة

يساعد قشر الرمان في إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة.

يعمل علي ترطيب البشرة وجعل مظهرها صحي وحيوي.

يعتبر قشر الرمان واقي شمسي طبيعي للبشرة يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يعمل علي شد البشرة وعلاج التجاعيد والحفاظ علي شباب البشرة.

ينقي البشرة ويعمل علي علاج حب الشباب.

يعمل علي توحيد لون البشرة و تصفيتها والتخلص من التصبغات.

ماسك قشر الرمان لشد البشرة والتخلص من حبوب الشباب

نقوم بطحن قشر الرمان بعد تجفيفه، ثم نضيف إليه ماء الورد ونضعه علي بشرة نظيفة حتي يجف، ثم ندلكه برفق ونغسله بماء بارد.

مقشر الرمان لإزالة الجلد الميت

نقوم بإضافة ملعقتين من قشر الرمان وملعقه من السكر وملعقة من العسل، ثم ندلك الوجه برفق حتي نتخلص من الجلد الميت ونغسله بماء بارد.

فوائد ماسك قشر الرمان واللبن لترطيب البشرة

نقوم بوضع ملعقه كبيرة من مطحون قشر الرمان وملعقتين من اللبن وندمجهم، ثم نضع الخليط علي الوجه لمده ربع ساعه ثم نغسله بماء بارد.

تونر مغلي قشر الرمان لوجه مشرق

نقوم بغلي قشر الرمان ووضع مغلي قشر الرمان في زجاجه بخاخ بعد أن يبرد ثم نضع عليه ربع كوب ماء ورد ويستخدم يوميا للحصول علي بشرة مشرقة ونضرة.

طرق استخدام قشر الرمان للشعر

يمكن استخدامه كماسك بوضع

4 ملاعق من قشر الرمان.

نص كوب من زيت جوز الهند.

وندمجهم جيدا ونضعهم علي شعر نظيف لمده ساعتين وتغطي الشعر بغطاء الاستحمام ثم نغسل الشعر بماء دافئ

استخدامه كغسول و تونيك للشعر