نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمارين الوجه للتخلص من تجاعيد البشرة والحفاظ علي شبابها وجمالها في المقال التالي
العديد من الطرق والتقنيات الحديثة في مجال التجميل تساعدنا في الحفاظ علي شباب وجمال البشرة، منها الطبي كاستخدام الكريمات ومستحضرات التجميل ومنها الجراحي كإجراء عمليات التجميل الجراحية، ومنها الطبيعي كاستخدام الزيوت والمواد الطبيعية وايضا تمرينات مساج وتدليك الوجه، وفي هذا المقال سوف نذكر اهم التمرينات التي تستطيع كل سيدة تطبيقها بسهولة للتخلص من تجاعيد البشرة والحفاظ علي شباب وجمال البشرة.
فوائد تمارين الوجه للتخلص من تجاعيد البشرة
- تساعد هذه التمارين علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه وتجعل البشرة أكثر شبابا وحيوية وإشراق.
- تساعد في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه.
- كما تساعد هذه التمارين في شد الوجه وامتلاء الخدود والتخلص من الترهلات وتجعل مظهر البشرة أكثر شبابا.
اهم التمرينات للحفاظ علي شباب البشرة
هناك العديد من التمرينات الرياضية التي تساعد على استرخاء عضلات الوجه، وشد البشرة، يمكن التعرف على أهم تلك التمارين.
تمرين لاسترخاء عضلات البشرة
- نقوم بوضع نقاط من الزيوت الخاصه للبشرة مثل زيت جوز الهند وزيت جنين القمح أو زيت الجوجوبا، نقوم بتدليك الوجه برفق مع السحب الي اعلي، ونترك الوجه في حالة استرخاء ثم ندلك الوجه بمنشفة مبلله بماء دافئ.
تمرين لشد منطقة الجبين
- تاكد أن الوجه في حالة استرخاء وليس هناك أي تجاعيد في منطقة الجبهه
ثم نقوم بالضغط برفق علي منطقة الجبين ثم نقوم بسحبها الي اعلي مع التدليك 15مرة وهذا التمرين يعمل علي شد منطقة الجبهه والتخلص من التجاعيد الموجودة بها.
تمارين التخلص من التجاعيد حول الفم
- نقوم بفتح الفم علي حرف أو، ثم نقوم بإعادة هذا التمرين 15مرة وهذا التمرين يساعد علي شد منطقة حول الفم.
تمرين الاسمايل فيس لشد الوجه
- نقوم بالابتسام ثم نضع اصابع اليد عليي طرفين الفم ونسحبهم الي اعلي ونقوم بعمل التمرين 15مره هذا التمرين يعمل علي شد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقه حول الفم.
تمرين لشد منطقة حول العينين
- نقوم بوضع نقاط من زيت الزيتون أو جوز الهند أو الجوجوبا حول العينين، ثم نقوم بتدليك المنطقه علي طريقة الطبطبه مع السحب باتجاه الحاجبين 10مرات.
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