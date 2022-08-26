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أسهل طريقة لعمل الكريب بالمنزل، اهلا بكم احباء ثقفني الكرام، يعتبر الكريب طعام بسيط ولذيذ يمكنك الاستمتاع به عندما تشعر بالجوع. فقط كل ما تحتاج إليه لعمل الكريب هو الدقيق والبيض والحليب والماء، وفيما يلي بعض وصفات الكريب التي يمكنك صنعها في المنزل، حيث تختلف الأفكار وتتنوع لعمل الكريب منها الحادق مثل الشاورما فراخ والبانيه مع الكاتشب وكريب البطاطس المحمرة مع الكاتشب والمايونيز، كما يوجد كريب الجُبْنة وهي متنوعة مثل الجُبْنة مع إضافة حبة البركة أو الجبن التركي أو الرومي بالزيتون وكريب الجبنة بالزعتر، وذكرنا من قبل في مقال وصفة صينية شاورما الدجاج مع صوص الثومية وصفة جديدة رائعة لا تنسي الاطلاع عليها.
طرق صنع رقائق الكريب أو البان كيك عدّة ومتنوعة، وتصنع منها مجموعة متنوعة من النكهات المطلوبة بشدة في أنحاء العالم. بالإضافة أن طرق صنع عجينة البان كيك أصبحت الأكثر بحثا وطلباً هذه الأيام، إنه طبق سريع وسهل التحضير في المنزل. يمكن تقديمه كوجبة خفيفة أو مقبلات وكذلك كحلوى.
وصفة الكريب الأساسية مقادير عجينة الكريب
- عدد 1 كوب من الدقيق.
- عدد 2 بيضة.
- مقدار 1/2 كوب من الحليب.
- مقدار 1/2 كوب من الماء.
- ما يعادل 1/4 ملعقة صغيرة من الملح.
- ما يعادل ٤/١ ملعقة صغيرة من ملح، ويمكنك استبدالها بالفانيليا.
- ملعقتان كبيرتان من الزبد السائح.
أسهل طريقة لعمل الكريب طريقة التحضير
- أولا المرحلة الأولي وهي تحضير إناء مناسب واخفقي الدقيق مع البيض جيداً، من ثم ضعي فوقهما الحليب والماء بشكل تدريجي مع التقليب باستمرار حتي الذوبان وتجانس المكونات بشكل كامل.
- وبعد تجانس المكونات الآن يضاف القليل من الملح والزبدة مع التحريك والتقليب لحين التجانس مع باقي المكونات.
- وأخيرا احضري مقلاة مسطحة وضعيها علي عين البوتاجاز أو السخان الكهربائي، وذلك بعد إضافة قليلا من الزيت علي المقلاة، ثم يتم وضع ما يعادل ربع كوب من خليط الكريب علي المقلاة ويراعي توزيعه بالتساوي في أنحاء المقلاة.
- اتركي المزيج على النار حتى ينضج وتظهر الفقاعات، ثم اقلب العجينة على الجانب الآخر حتى تنضج تمامًا وأبعدها عن النار.
- كرري طريقة تحضير عجينة الكريب بالطريقة السابقة حتى نفاذ الكمية الموجودة.
- حشوة الكريب يمكنك تجهيزها بعنصر من اختيارك مثل النوتيلا أو المربى في حالة الحلويات أو النقانق أو الجبن في حالة المالح.
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