طرق إزالة البقع الصفراء عن الملابس البيضاء نهائيا بدون إلحاق ضرر بالقماش سيصبح أبيض مثل الثلج

طرق إزالة البقع الصفراء عن الملابس البيضاء، من أكثر أنواع الملابس التي تحتاج طريقة خاصة في تنظيفها وتجفيفها هي الملابس البيضاء وهذا لأنها تتأثر بكل شئ أي لا يمكنك غسل الملابس البيضاء مع الملابس الألوان لكي لا يطبع الألوان على الملابس البيضاء، كما أنها تحتاج إلى درجة حرارة متوسطة في الغسيل لكي لا يتأذى القماش ونقطع ويتلف، بالإضافة إلى أن أيضا الملابس البيضاء من أكثر الملابس التي تتعرض إلى الاتساخ والبقع و الاصفرار وبالأخص تحت الإبط بسبب التعرق وهذا يجعل السيدات وربات البيوت باستخدام مواد مبيضة مثل الكلور لتنظيفها وهذا يؤدي إلى اصفرار لون الملابس و تغيير لونها وهذا ما يزعج الجميع و يلجؤن إلى شراء ملابس جديدة ولكننا سنقدم لكم عدة طرق لتنظيف الملابس البيضاء من الاسمرار والبقع الصعبة.

طرق لإزالة البقع الصفراء من الملابس البيضاء بشكل نهائي

سنقدم لكم مجموعة من الطرق التي تساعدك على إزالة الإصفرار من الملابس البيضاء، وسنبدأ بالطريقة الأولى

الخل والملح لإزالة الاصفرار من الملابس البيضاء

من أقوى المكونات التي تساعد على القضاء على الاصفرار و البقع، مكونات الخليط هي:

كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الملح.

2 كوب من الماء الدافئ.

طريقة تنظيف القماش الأبيض من الاصفرار

في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الماء الدافئ و الملح والخل الأبيض.

نخلطهم مع بعضهم جيدًا حتى يذوب الملح مع الماء والخل.

بعد ذلك نأتي بقطعة القماش البيضاء و نغمرها في الماء مع فركها بماء الخليط.

نترك الملابس في الخليط لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نقوم بغسل الملابس بالماء الجاري ونتركها حتى تجف في الهواء ستصبح بيضاء مثل الثلج.

بيكربونات الصوديوم لإزالة اصفرار الملابس البيضاء

يعد بيكربونات الصوديوم من أقوى المكونات التي تستخدم دائما في أعمال التنظيف مثل السجاد والحمام والسيراميك فهو مكون فعال وقوي جدا، مكونات الخلطة:

ربع كوب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

خطوات تنظيف الملابس البيضاء من الإصفرار بيكربونات الصوديوم