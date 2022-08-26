نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة باللحمة المفرومة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي جدًا في المقال التالي
وصفة باللحمة المفرومة ، من الأكلات الشهية والمميزة والغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة من الناحية الصحية أيضًا، نظرًا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كما أنها غنية بالخضروات، وتحتوي على زيت الزيتون، فتعد وجبة غذائية متكاملة، وهي محببة ومفضلة لدى الجميع، كما يمكن تناولها مع الخبز أو الأرز أو لسان العصفور، كما تعد من أسهل وأسرع الوصفات فلا تأخذ سوى بضع دقائق، فهي تصلح لتقديمها في الأوقات الطارئة، وتفضل الكثير من ربات المنزل تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة باللحمة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وصفة باللحمة المفرومة
تتكون وصفة باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
- 2 حبة فلفل أخضر.
- 2 حبة فلفل أحمر.
- 750 جم لحمة مفرومة.
- 2 حبة بصل.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 3 فصوص ثوم.
- ملعقة صغيرة من دبس الفلفل أو هريسة الفلفل.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر الفلفل الأحمر والأخضر، ثم نغسلهم جيدًا.
- ثم نقطع الرأس، ونقطعهم بالسكينة قطع صغيرة.
- ثم نحضر البصل ونقشرهم، ونقطع الرأس، ثم نغسلهم جيدًا.
- بعد ذلك نقطعهم بالسكينة قطع صغيرة.
- ثم نحضر الثوم ونقشرهم، ثم نغسلهم جيدًا.
- ثم نقطعهم بالسكينة قطع صغيرة.
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب.
- ثم نضيف البصل والفلفل الأحمر والأخضر والثوم المفرومين ناعم، ثم نقلب باستمرار حتى يذبل الخضار.
- بعد ذلك نضيف معجون الطماطم ودبس الفلفل والبابريكا والفلفل الأسود والملح والكمون المطحون، ثم نقلب باستمرار حتى تنضج جميع المكونات.
- ثم نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نقدم وصفة باللحمة المفرومة في طبق التقديم مع الخبز.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة باللحمة المفرومة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي جدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.