وصفة باللحمة المفرومة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ ومميز وشهي جدًا

وصفة باللحمة المفرومة ، من الأكلات الشهية والمميزة والغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة من الناحية الصحية أيضًا، نظرًا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كما أنها غنية بالخضروات، وتحتوي على زيت الزيتون، فتعد وجبة غذائية متكاملة، وهي محببة ومفضلة لدى الجميع، كما يمكن تناولها مع الخبز أو الأرز أو لسان العصفور، كما تعد من أسهل وأسرع الوصفات فلا تأخذ سوى بضع دقائق، فهي تصلح لتقديمها في الأوقات الطارئة، وتفضل الكثير من ربات المنزل تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة باللحمة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة باللحمة المفرومة

تتكون وصفة باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

2 حبة فلفل أخضر.

2 حبة فلفل أحمر.

750 جم لحمة مفرومة.

2 حبة بصل.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من دبس الفلفل أو هريسة الفلفل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: