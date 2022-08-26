طريقة عمل الزيتون الأسود فى البيت بالزيت ولا أطعم

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يعد الزيتون من أشهر أنواع النباتات التى تستخدم فى أشياء كثيرة مثل المخللات واستخلاص الزيوت منه، وأيضا يمكن إضافته على الطعام مثل البيتزا وبعض المأكولات التى لا غنى عنها فى الأكل، وغير ذلك فهو غنى ببعض الفيتامينات والمعادن التى تكون مفيدة للجسم ومضادات الأكسدة ولذلك سوف نقوم بذكر طرق عمل الزيتون الأسود. مكونات عمل الزيتون الأسود: 3 كيلو جرام زيتون أسود.

زيت.

3 كوب خل.

1 كيلو ملح خشن.

يمكن زيادة الكميات إذا كان الزيتون كمية أكبر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار ماء فى وعاء ونضعه يغلى على النار ونضيف فيه الزيتون الأسود لوقت قصير. ننشل الزيتون من الماء ونضعه على سطح تحت أشعة الشمس حتى يجفف لمدة يومين ويقلب من وقت لآخر حتى يجف جيداً. نقوم بإحضار مصفاة ونضع فيها وعاء الماء ونضيف الملح والليمون، ويجب أن يكون ذو كمية عالية من الملوحة حتى يبقى صالح دون أن يذبل ويبقى ناضج ويصلح للأكل. نقوم بوضع الوعاء الذى يحتوى على الزيتون فى مكان دافئ لمدة لا تقل عن 7 أيام ونقوم بوضع شئ ثقيل حتى نضغط على الزيتون ويتشرب الملح جيداً. بعد فوات الوقت المحدد نقوم بإزالة الثقل ونقوم بتصفية الماء ونقلبه ويجب أن يبقى الزيتون بداخل الوعاء ونصفى الماء جيداً منه. نقوم بوضع الثقل على الزيتون ونغطيه لمدة لا تقل عن أسبوع وبعد ذلك نزيل الثقل من عليه ونقوم بتصفيته ونكرر هذه الخطوات 4 مرات. نقوم بتحضير البرطمانات لتخزين الزيتون به، نقوم بتصفيته من الوعاء، ونقوم بوضعه فى البرطمان ونملئ البرطمان للآخر ويمكن وضع شرائح ليمون بين الزيتون وإضافة زيت وخل عليه. وعند تقديمه بجانب الطعام نقوم بوضعه فى طبق وغسله بالخل وإضافة زيت زيتون وتقليبه ويقدم. يمكن إستخدام ملح وزيتون فى تخليل الزيتون ولكن الليمون والخل وزيت الزيتون عند إضافته يعطى نكهة لذيذة للزيتون، ويجب تخفيف ملوحة التخليل وأيضا مهم فى عملية ضغط الزيتون تصفيته كل فترة على الأقل كل أسبوع أو 4 أيام وذلك لمدة شهر حتى يبقى طازج دون ذبول ويصلح للأكل. مكونات عمل الزيتون الأسود بالزيت: 2 كيلو جرام زيتون أسود.

2 كيلو جرام ملح خشن.

زيت زيتون حسب الحاجة. طريقة التحضير: نقوم أولا بتنظيف الزيتون وغسله مرات عديدة حتى يتنظف من الأتربة. نحضر مصفاة ونقوم بوضع الزيتون بها بعد تصفيته ونقوم برش ملح عليها ويقلب حتى يتوزع بين جميع حبات الزيتون، نقوم بوضع كمية كبيرة من الملح على سطح الزيتون وثم نقوم بوضع شئ ثقيل عليه ويغطى. يترك الزيتون فى الوعاء لمدة لا تقل عن شهر ويقلب من وقت لآخر حتى يمتزج مع الملح، وثم نقوم بإضافة كمية ملح على وجه الزيتون وذلك فى كل مرة يقلب بها ونقوم بوضع الثقل عليه. بعد فوات الشهر المحدد نقوم بغسل الزيتون حتى يتخلص من الملح، ونقوم بوضعه فى ماء فاتر وإضافة كمية قليلة ملح لمدة 2 يوم. نقوم بتذوق الزيتون وعندما نلاحظ أنه خالى من المرارة نقوم بغسله ونقوم بوضعه فى مصفاة ويترك حتى بتصفى جيداً من الماء. نقوم بإحضار برطمانات ونقوم بوضع الزيتون فيه ونضعه فيه كمية وفيرة من زيت الزيتون وثم يجهز ويقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزيتون الأسود فى البيت بالزيت ولا أطعم - ثقفني

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