ألذ المخبوزات الشهية فطائر القرفة والسكر بطعم رائع ولذيذ

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فطائر القرفة والسكر ، من المخبوزات الشهية التي تقدم مع المشروبات الساخنة كالشاي أو الحليب أو القهوة على وجبة الإفطار، تعتبر من الفطائر التي لها نكهة مميزة وجميلة لاحتوائها على القرفة التي تحتوي على العديدة من الفوائد، كما أنها تعطى نكهة رائعة ولون مميز للمخبوزات، وهي أيضًا تدخل في عمل العديد من الصفات سواء مخبوزات أو صفات أكلات، ومن مميزاته هذه الفطائر أنها لا تحتوي على مكونات مكلفة بل مكوناتها اقتصادية ومتوفرة بالمنزل، ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل فطائر القرفة والسكر بالمنزل.
مكونات عمل فطائر القرفة والسكر
يتم تحضير فطائر القرفة والسكر من خلال مكونات اقتصادية هي كما يلي:ـ
- ٢ كوب إلا ربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.
- ٢ ملعقة كبيرة ماء دافئ.
- ثلث كوب حليب سائل.
- كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.
- ٣ ملاعق كبيرة سكر.
- ٢ بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة خل أبيض.
- رشة ملح.
للحشو
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبير قرفة ناعمة.
- للتزين خليط من القرفة والسكر.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
طريقة التحضير
يتم تحضير فطائر القرفة والسكر بطعم رائع وشهي من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه ملعقتين الماء مع ملعقة الخميرة والسكر والحليب الدافئ ونقلب المكونات جيدًا.
- ثم يغطي الوعاء ويترك جانبا لمدة ١٠ دقائق، حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة للاستخدام.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق آخر ويتم فيه نخل الدقيق والملح جيدًا بواسطة منخل سلك.
- ثم نحضر وعاء العجان الكهربائي ونضع به مزيج الخميرة، ثم نضيف إليه البيض وملعقة الخل والزبدة ونبدأ بتشغيل العجان على سرعة بطيئة.
- ثم نضيف خليط الدقيق المنخول تدريجيًا ونستمر في خلط العجين لمدة ١٠ دقائق على سرعة عالية حتى تصبح لدينا عجينة طرية وناعمة.
- تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة ثم توضع في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم يغطي الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- ثم نقو بتحضير خليط الحشوة نخلط السكر والقرفة مع ربع كوب الزبدة جيداً حتي يتجانس الخليط.
طريقة تشكيل العجينة
- نضع العجينة على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق وتفرد على شكل مستطيل بواسطة النشابة، ثم تدهن بخليط الحشوة السابق.
- ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول ثم يقطع الرول إلى دوائر صغيرة.
- ثم نحضر قالب الكب كيك أو صينية عادية، ثم تدهن القوالب بالزبدة ثم نرص القطع في القالب ثم يترك القالب في مكان دافئ حتى تختمر قطع العجين مرة أخرى.
- بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تمام قبل الخبز.
- وبعد ما تختمر قطع العجين تدهن بواسطة فرشاة بصفار البيض.
- ثم نقوم بإدخال القالب في الفرن التي تم تسخينها مسبقًا في الرف الشبكي الوسط ونتركها لمدة ٢٠ – ٢٥ دقيقة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي.
- وعند تمام النضج تخرج الفطائر من الفرن ثم يدهن وجه الفطائر بالزبدة ثم ترش بخليط القرفة والسكر (حسب الرغبة أو يمكن تقديمها كما هي)، ثم ترص في أطباق التقديم وتقدم مع الشاي أو الحليب بألف هنا وشفاء.
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