القرص الصاروخى من الصيدليه لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات ووقف التساقط نهائيا

في موضوعنا اليوم نقدم خلطة من أفضل خلطات الشعر وهي خلطة الأسبرين لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه وحل ومعالجة الكثير من مشاكله المختلفة وهي القشرة والتقصف والتساقط وغيرها، فالأسبرين هو مكون خطير جدًا بإمكانه حل عدة مشاكل قد يعاني منها شعر أو بشرة الإنسان بالإضافة إلى تكوينه الطبي من ناحية معالجة الأمراض، وفي سطور مقالنا سنقوم بتوضيح كيفية عمل الخلطة بخطوات تفصيلية وهي وصفة بسيطة وغير مكلفة نهائيًا.

طريقة عمل خلطة الأسبرين لتطويل الشعر وتنعيمه

المكونات اللازمة لتحضير الخلطة:-

عدة حبات من الأسبرين.

كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصوديوم.

عصير ليمون.

خطوات عمل وصفة الأسبرين للشعر:-

اخلطي كل المكونات مع بعضها ويمكنك طحن الأسبرين أولًا إما بالهون أو داخل الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك بشكل متساوي وركزي على فروة الرأس.

صففي شعرك ثم قومي بلّفه بكيس بلاستيكي لمدة ساعتين تقريبًا أو أكثر ثم قومي بشطفه بماء بارد وشامبو خالي من السلفات.

رطبي شعرك جيدًا بعد تجفيفه وضعي الخليط في الثلاجة لاستخدامه مرة أخرى ومن الأفضل استخدام الخلطة مرتين أسبوعيًا.

محاذير استخدام الأسبرين على الشعر

هناك بعض المحاذير من استخدام الأسبرين على شعرك لأنه قد يضرك في بعض الحالات البسيطة والتي لابد ذكرها ومن أبرز هذه الحالات:-

قد يتسبب الأسبين في حدوث احمرار أو حرقة في فروة الرأس كما أنه قد يتسبب في تقشير الجلد ويجب الاستعانة بالطبيب في هذه الحالة والتوقف فورًا عن استخدامه و أخذ أي مطهر.

حدوث الطفح الجلدي هو عرض غير شائع كثيرًا ولكنه قد يحدث في بعض الحالات البسيطة مصاحبة تورم في الوجه واللسان وصعوبة في التنفس و هذه أعراض خطيرة يجب الذهاب للطبيب المختص وقتها.

عند استخدام الأسبرين كدواء أو في عمل أي وصفة من وصفات الشعر و البشرة مع تزامن تناول لقاحات الأنفلونزا فقد بتسبب في حدوث قصور في الكبد ولذلك احرصي على عدم تناوله نهائيًا في هذه الفترة حتى لا يحدث ذلك.

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