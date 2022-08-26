الخميرة وماء الورد كنز رهيب: لتسمين الخدود وتوريدها والقضاء على التجاعيد2022

نقدم لكم الخميرة وماء الورد كنز رهيب , حيث يعد ماسك نتائجه رائعة في التخلص من نحافة الوجه التي تنتج عن الرجيم فالكثير منا يريدون التخلص من الوزن الزائد ومن أكثر المشاكل التي تؤرقهم هي مظهر الوجه الذي ينحف بصورة مخيفة ولكن مع هذا الماسك سوف نتخلص من هذه المشكلة فهو يعمل علي تسمين الخدود بشكل رائع جدا ويساعد البشرة علي التخلص من حب الشباب وهذا بفضل المكون الرئيسي وهو الخميرة التي تعمل علي تعزيز بناء الجلد وتخلصه من الخلايا الميتة وتمنع ظهور حبوب الوجه وترطب البشرة ذلك بفضل فيتامين ب١ ب٢ ب٣ ب٦ وتخلص الجلد من أي مواد سامة بفضل البوتاسيوم الموجود بها فهي معجزة وكنز رباني وتحارب التجاعيد بشكل رائع ده غير المكونات الأخرى التي يحتوي عليها الماسك التي سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا من موقع ثقفني نقدم طريقة عمل الخميرة وماء الورد كنز رهيب لتسمين البشرة وتوريدها بكل سهولة وتحدي2022.

مكونات عمل الخميرة وماء الورد كنز رهيب لتسمين وتوريد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل مبهر

اليوم سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونضع عليها ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. ثم نترك الماسك لمدة دقيقة قبل الاستخدام حتي تتفاعل المواد مع بعضها.

طريقة الاستخدام

معنا الأن طريقة الاستخدام بشكل سهلة جدا في المنزل بكل سهولة هي كالتالي:-

نغسل البشرة بماء دافئ مع غسولك المفضل لإزالة أي زيوت أو كريمات علي البشرة.

نقوم بوضع الماسك بحركات دائرية خفيفة حتي يتم توزيع الماسك بشكل جيد.

نترك الماسك على البشرة لمدة عشر دقائق حتي يجف تماما.

بعد ذلك نقوم بفرك الماسك جيدا من علي البشرة بحركات دائرية خفيفة حتي نتخلص من الماسك.

ثم نغسل البشرة بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.

نقوم بوضع أي كريم مرطب مناسب لكي.

فوائد ماسك الخميرة وماء الورد لتسمين وتوريد البشرة

أليكم الأن فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالآتي:-