نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 وصفات سحرية للتخلص من التجاعيد تحت العينين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التجاعيد تحت العينين هذه هي التجاعيد الدقيقة والناعمة ، والتي وتشكل الزاوية الخارجية للعين بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين أثناء الشيخوخة، فإن عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التجاعيد تحت العينين، بما في ذلك التعرض المفرط لأشعة الشمس ، والتدخين ، والتلوث ، والتحديق ، والعبوس ، والابتسام. هناك العديد من الطرق التي تكون طبيعية وتؤدي للتخلص من التجاعيد تحت العينين، دون الحاجة إلى جراحة أو حقن ، فهذه الطرق يمكن أن تخلصك من التجاعيد وتحقق مظهرًا أكثر شبابًا مع تقدم العمر.

كيف تظور التجاعيد

تفسد التجاعيد تحت العينين تألق الوجه وتعطي مظهرًا متعبًا ومع ذلك ، فإنها تزداد مع تقدم العمر إذا كنت ترغب في تقليل ظهورها، فستكون بعض المكونات الطبيعية مفيدة للغاية الجلد المحيط بالعيون رقيق جدًا وهش أكثر مقارنة ببقية الوجه.كما أنه أكثر فقراً في الغدد الدهنية التي تنتج الزهم، وفي الكولاجين الذي يحافظ على مرونة الجلد لهذا السبب تميل التجاعيد إلى الظهور بسهولة أكبر تحت العينين ، خاصةً عندما تفتقر هذه المنطقة إلى الترطيب والعناية.

كيف تزيل التجاعيد بشكل طبيعي تحت العين

الافوكادو: غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات B و E ، يساعد الأفوكادو على محاربة الجذور الحرة التي تؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة. كما أنه يحفز تكوين الكولاجين للحفاظ على مرونة الجلد ستسمح لك فيتاميناته أيضًا بتغذية الجلد تحت عينيك والحفاظ عليه رطبًاللقيام بذلك ، ضعي قطعًا رقيقة من الأفوكادو تحت عينيك واتركيها لمدة 5 دقائق. هذه الحيلة مفيدة أيضًا إذا كان لديك هالات سوداء تحت عينيك

بياض البيضة: يحتوي بياض البيض على البروتين والكولاجين الذي يحسن مرونة الجلد ويساعد في القضاء على التجاعيد تحت العينين بعد فصل بياض البيض عن الصفار، اغمس كرة قطنية في بياض البيض غير المهروس وضعها تحت عينيك. اتركه يجف لبضع دقائق ثم اشطفه سيسمح لك ذلك بتنعيم البشرة تحت عينيك والقضاء على التجاعيد.

القهوة:تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل على إبطاء شيخوخة الجلد بفضل مادة البوليفينول التي تحتوي عليها هذه مركبات من أصل نباتي لها خصائص مضادة للأكسدة. يحفز الكافيين أيضًا الدورة الدموية الدقيقة وبالتالي يقلل من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين.

لإزالة التجاعيد تحت العينين وتفل القهوة ، سوف تحتاجين

1 ملعقة صغيرة من القهوة

1/2 ملعقة صغيرة من العسل.

بياض بيضة.

اخلطي المكونات في وعاء ، وضعي المستحضر على محيط عينيك. اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يحتوي العسل على خصائص مضادة للأكسدة تسمح لك بمكافحة آثار الجذور الحرة على بشرتك.

زيت نباتي

بعض الزيوت النباتية فعالة في منع وإبطاء ظهور التجاعيد ، مثل زيت بذور العنب أو زيت التين الشوكي حيث يحتوي زيت بذور العنب على نسبة جيدة من فيتامين E ومضادات الأكسدة لإبطاء شيخوخة الجلد وتغذيته بعمق. زيت التين الشوكي غني أيضًا بفيتامين E وأوميغا 6 وبالتالي فهو مثالي لمحاربة التجاعيد تطبيق هذه الزيوت سهل. فقط ضعي كمية صغيرة من البندق في هذا الخليط على أصابعك وربتي برفق على عينيك لتنشيط الدورة الدموية الدقيقة. ضع هذا العلاج في المساء واتركه طوال الليل.

خيار

يعتبر الخيار عناية جيدة لمنطقة العين. وذلك لاحتوائه على ما يصل إلى 96٪ من الماء ، بالإضافة إلى فيتامينات C و E. وهذا يساعد في الحفاظ على ترطيب الجلد تحت العينين ويقلل من ظهور التجاعيد. يمكنك وضع القليل من عصير الخيار تحت عينيك باستخدام كرة قطنية أو ببساطة وضع شرائح الخيار على عينيك لتقليل التجاعيد ، ولكن أيضًا لتقليل الهالات السوداء وتخفيف احتقان العيون المتعبة.