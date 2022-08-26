من الوصفات المذهلة ..كيراتين منزلي لفرد الشعر بمكونات طبيعية هتحقق لك نتيجة أفضل بمراحل من المستحضرات الكيميائية.. جربي بنفسك

من الوصفات المذهلة ..كيراتين منزلي لفرد الشعر بمكونات طبيعية هتحقق لك نتيجة أفضل، كيراتين منزلي لفرد الشعر هل يستطيع إثبات نفسه أمام بعض النتائج التي يفعلها الكيراتين الكيماوي الذي تستخدمه الفتيات على شعورهن لجعلها ملساء ورائعة الجمال، وهذا ما خططنا للحديث بخصوصه اليوم من خلال مقالنا؛ حيث أن هذا الكيراتين الطبيعي مكون من بعض المقادير الموجودة في المنزل وأنت تضعينه على وجه المقارنة مع المستحضرات الجاهزة فهيا بنا لنكتشف محاور المقارنة، ونحدد لمن ترجح الكفة.

من الوصفات المذهلة ..كيراتين منزلي لفرد الشعر بمكونات طبيعية هتحقق لك نتيجة أفضل

ابدأي باستخدام الكيراتين المنزلي وقارني بين نتائجه ونتائج الكيراتين الكيميائي لعمل المقارنة فيما بينه وبين الكيراتين الكيماوي، وتأكدي من أن النتيجة ستكون لمصلحة الطبيعي، ولصنعه وفري مكونات التالية:

موزة.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

جل بذور الكتان.

الطريقة:

من الواضح أن هذه الخلطة عبارة عن مكونات طبيعية، فستحتاجي فقط أن تحضري المواد ثم تخططيها مع هذه وضع هذه الخلطة.

يجب أن تكوني واثقة من أن هذا الخليط فعال بالكامل جين دهانه على فروة الرأس حتى أطراف الشعر.

انتظري حوالي 40 دقيقة ثم اغسلي راسك جيدا بالماء والشامبو أو غسول الشعر المناسب.

بإمكانك تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع

كيراتين البيض الطبيعي لتنعيم الشعر

حضري المكونات الآتية:

بيضة.

كيس خميرة فورية

نشا.

خل التفاح.

الطريقة

ضعي المكونات سويا ثم ابداي بالتحريك للتحول سريعا إلى ما يشبه الكريم.

انتظري بعدها عشر دقائق، ودعي الطبق مغطى.

ثم خذي من الخليط ووزعي على شعرك بالكامل.

ارتدي البونيه وانتظري حوالي من 60 الى 90 دقيقة.

اغسلي شعرك ببعض الشامبو والماء ثم رطبيه بالبلسم الذي تستخدمينه.

لا تستخدمي هذه الوصفة أكثر من مرة واحدة للاسبوع.

الفرق بين الكيراتين الطبيعي والكيراتين الكيماوي

لقد جربنا سابقا استخدام الطبيعي الكيراتين الكيماوي ووجدنا فروقا عديدة منها: