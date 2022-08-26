نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المحاشي الكوسا والباذنجان فى البيت بكل سهولة في المقال التالي

من أكثر الأكلات المشهورة فى مصر ومعظم بلاد العالم هى المحاشي، وذلك لأنها تتميز بمذاقها الرائع وأيضا تحتوى على فوائد غذائية عالية، ويفضلها كثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار ويمكن تحضيرها فى أوقات مختلفة أو تحضيرها فى المناسبات والعزومات ويوجد أنواع كثيرة مختلفة من المحاشى يمكن تحضيرها مثل الفلفل الرومى أو ورق العنب أو البطاطا والكوسا والكرنب أشكال وأنواع من المحشي يمكن تحضيرها فى العزومات وتتميز بالمذاق الرائع ولذلك سوف نقوم بذكر طرق لتحضير المحاشي بوصفات شهية. مكونات عمل محشي الكوسا: 200 جرام لحم مفروم.

1 كيلو جرام كوسا تكون صغيرة الحجم.

3 أرباع كوب أرز حبة قصيرة.

2 ملعقة توابل متنوعة.

نص ملعقة صغيرة كركم.

1 ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ثمرة بصل مفروم. مكونات الصلصة: 1 ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

2 ثمرة طماطم متوسطة تقطع قطع صغيرة جداً.

1 علبة صلصة طماطم.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 فص ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير: نقوم أولا بغسل الأرز جيداً وبعد ذلك نقوم بنقعه فى ماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. نحضر الكوسا ونقوم بتقويرها من الداخل جيداً بالطريقة المعتادة الصحيحة. بعد ذلك نحضر وعاء ونقوم بوضع الأرز فيه بعد تصفيته من الماء ونقوم بإضافة كل من البصل والتوابل والكركم والملح والفلفل الأسود واللحم ونمزجهم جيداً مع بعضهم. نغسل الكوسا بعد تقويرها ونقوم بحشوها من الخلطة التى سبق تحضيرها. نحضر مرقة التى سوف نسقى بها الكوسا وذلك بإضافة صلصة الطماطم والفلفل والطماطم المقطعة فى إناء كبير ونضعهم على النار لتغلى جيداً. نقوم بوضع الكوسا فى إناء الطبخ ونخفض النار جعلها متوسطة لمدة لا تقل عن 40 دقيقة أو حتى تستوى. نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت بها ونضع فيها الثوم ونشوحه فيها وبعد ذلك نقوم بوضع النعناع. بعد ذلك نقوم بوضعهم على الكوسا وتقلب برفق وبعد ذلك تقدم جاهزة للأكل. مكونات عمل محشى الباذنجان بالبرغل والحمص: 1 كوب برغل خشن.

1 كوب حمص مسلوق.

2 ملعقة زيت زيتون كبيرة.

1 ثمرة فلفل رومى أحمر مفروم جيداً.

1 كيلو جرام باذنجان حجم صغير للحشو.

1 كوب بقدونس مفروم.

2 ثمرة طماطم مفرومة.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

1 ملعقة توابل متنوعة صغيرة.

نص ملعقة كمون صغيرة.

ربع ملعقة قرفة صغيرة.

ربع ملعقة شطة صغيرة.

2 ملعقة ملح صغيرة. مكونات عمل الصلصة: 1 ملعقة صلصة طماطم كبيرة.

1 ملعقة نعناع مفروم كبيرة.

5 كوب ماء.

1 ملعقة دبس رومان كبيرة.

3 فص ثوم مفروم. طريقة التحضير: نقوم بتقوير الباذنجان جيداً وتنظيفه من الداخل وغسله. نقوم بغسل البرغل جيداً ويصفى من الماء. نقوم بإضافة البرغل فى إناء عميق ونضيف عليه البقدونس والطماطم والتوابل والزيت والكمون والقرفة والفلفل الأسود والملح والشطة والحمص والفلفل الأحمر كل المكونات التى سبق تحضيرها، ونقوم بتقليبهم مع بعض جيداً. نقوم بإحضار الباذنجان ونحشوه من الخلطة التى سبق تحضيرها وتكون كل حبة باذنجان تملئ حتى ثلثها، ونقوم بوضعها فى إناء الطبخ يكون حجمه متوسط. نقوم بتحضير الصلصة وذلك بإضافة دبس الرمان، والنعناع وصلصة الطماطم والماء والثوم فى قدر عميق، ونقلبهم باستعمال المضرب الشبكى حتى تمتزج جيداً وتكون صلصة. نقوم بتوزيع صلصة التى تم تحضيرها على حبات الباذنجان، ونقوم بوضعها على النار حتى توصل درجة الغليان. نتركه يغلى لمده لا تقل عن 40 دقيقة حتى يستوى جيداً. وبعد ذلك نقوم بتقديمه وهو ساخن للأكل ونضيف الصلصة بجانبه فى طبق آخر ليكون ذو مذاق رائع. عمر شويل - جدة طريقة عمل المحاشي الكوسا والباذنجان فى البيت بكل سهولة - ثقفني

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