اكثر الوصفات المذهلة.. النشا والبقدونس للبشرة ماسك هينسيكي أي مشكلة أو عيب في بشرتك.. هتبقى زي القمر وست البنات

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عمر شويل - جدة اكثر الوصفات المذهلة.. النشا والبقدونس للبشرة ماسك هينسيكي أي مشكلة أو عيب في بشرتك، النشا والبقدونس للبشرة من ضمن الماسكات التي تعتمد على المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة وتجميلها، ولكن كيف يمكن أن يتم تطبيق هذا النوع من المكونات على الوجه؟ هذا نتحدث بخصوصه من خلال مقالنا اليوم.

اكثر الوصفات المذهلة.. النشا والبقدونس للبشرة ماسك هينسيكي أي مشكلة أو عيب في بشرتك

حينما تستخدمي هذا النوع من الأقنعة لوجهك لن تكوني قلقة ابدًا على بشرتك، لأنها مكونات طبيعية لا يمكنها المساس ببشرتك بضرر، وهو يستخدم لهذه الحالات:

حالات شحوب البشرة الراجع لنقص التغذية، ونقص المعادن والفيتامينات، لأن البقدونس يمنح الكثير من الفيتامينات المتنوعة وعناصر أخرى مهمة.

حين الاحتياج إلى تمرير مكعبات الثلج على الوجه يفضل أن تكون مكعبات البقدونس، لأنها تمنح الوجه ترطيبًا وجمالًا منقطع النظير.

وجود الكثير من بقايا الجلد الميتة على الوجه، والتي تسبب انسداد المسام، وإجهاد البشرة ووجه متعب بالفعل.

وفي هذه الحالة سيمكنك هذا الماسك من التخلص من تلك الزوائد بالمرة، ويعيد لبشرتك حيويتها ونظافتها.

المعاناة من حب الشباب، سيقضي عليها هذا الماسك نهائيا، لأنه يمنع الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة.

طريقة عمل ماسك النشا والبقدونس للبشرة

يمكنك إنتاج هذا المركب بطريقة بسيطة جدًا ولن تحتاج إلى أي صعوبة، حيث يمكنك إنتاجه كالتالي:

اغلي البقدونس في بعض الماء أو في كمية من الماء مع نار هادئة.

صفي البقدونس من الماء جيدًا، ودعيه حتى يبرد.

هذا الماء الذي خرج من البقدونس هو ما سيتم وضعه على النشا وتقليبهما جيدًا.

أضيفي معهما بضع قطرات من زيت اللوز الحلو، وأيضًا ماء الورد.

قلبي ثم وزعي الخليط على وجهك بالكامل، وانتظري بعدها حوالي 40 دقيقة.

عندما يمر الوقت ستحتاجي إلى غسل وجهك، ولكنك ستغسلينه هذه المرة بماء البقدونس.

لكي تأتي هذه الوصفة بالنتائج المرغوبة عليك تنفيذ أمرين أولهما تطبيق هذه الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيًا والثاني استخدامها عند وقت النوم.

أهمية تطبيق النشا على البشرة

تمنحها البروتين، وهذا ما يعزز فيها وجود الكولاجين الذي يساهم في منح البشرة صحتها ومقاومتها لأي عوامل خارجية ضارة.

مكون مناسب تمامًا للتعامل مع البشرة الدهنية، حيث أنه يجعلها أكثر انتظامًا في إفراز الزيوت للبشرة، مما يعالجها من مسألة الإنتاج الزائد للزيوت.

يساهم في علاج حب الشباب، ويمنح البشرة بعض الأحماض الأمينية التي تساهم في تعزيز صحتها ومكافحتها لهذه المشكلات.

تساهم في تنظيف المسام وإزالة أي عوالق أو أوساخ ملتصقة بالبشرة.