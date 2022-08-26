اعمليها بنفسك في ثواني.. فطائر الطاسة بالجبنة بأشهى طعم وأجمل رائحة.. ولادك هيطلبوها كل يوم

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عمر شويل - جدة اعمليها بنفسك في ثواني.. فطائر الطاسة بالجبنة بأشهى طعم وأجمل رائحة، فطائر الطاسة بالجبنة من أنسب أنواع المخبوزات التي يمكنك تناول الإفطار عن طريقها بدون الاضطرار للوقوف طويلا في مرحلة إعدادها، حيث أن هذه الفطائر من الوجبات المحببة للنفوس، ويمكنك تناولها مع بعض الاغذية الأخرى مثل العسل أو المربى أو المش أو حتى الإفطار الاعتيادي التي يتناوله معظم الأفراد في مصر، وفيما يلي سنعلمك كيفية تحضير هذا النوع من الفطائر بسهولة تامة ودون الاضطرار للحصول على مكونات كثيرة ولا الوقوف لفترة طويلة.

اعمليها بنفسك في ثواني.. فطائر الطاسة بالجبنة بأشهى طعم وأجمل رائحة

هي نوع من الفطائر البسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل، فهي شبيهة بالفطائر المستخدمة للكريب ويمكن أيضًا حشوها بأكثر من حشوة كما تريدين وتحضيرها يتطلب المكونات التالية:

دقيق حوالي نصف كيلو.

بيضة.

زيت زيتون.

سكر.

ماء.

لبن.

ملح.

شبت.

جبنه موتزاريلا أو أي نوع مرغوب.

الطريقة:

في الطبق الذي سيتم العجن فيه اكسري البيضة ثم اضربيها وضعي عليها الزيت والسكر واضربي مرة أخرى.

اضيفي اللبن حوالي نصف كيلو، ثم اخلطي جيدا.

بعدها ضعي الدقيق مع استمرار التقليب، ويمكنك استخدام المضرب الكهربي أو الخلاط.

أضيفي الملح والشبت مع استمرار التقليب ويفضل ألا يكون بالخلاط في مرحلة الشبت.

خذي الطاسة ودعيها على النار على أن تختاري طاسة لا تلتصق بالطعام.

ادهني الطاسة بالزيت ثم ضعي بعض الخليط مع تحريك المقلاة حتى يتوزع في جوانبها بالكامل.

سينضج النصف الأسفل من الفطيرة، وحين يحدث ذلك عليك أن تقلبيها على الوجه الآخر حتى يتم نضجها بالكامل ثم إزالتها من الطاسة.

احشي الفطيرة ببعض الجبن ويمكنك اضافة أي مكون آخر معها ثم قدميها بالهناء والشفاء.

يمكنك إعادة الفطيرة بعد لفها إلى الفرن لتتخذ اللون الأحمر وشكلا أفضل ولكن غالبًا لن تحتاجي لذلك.

حشوات لفطيرة الطاسة

في الوصفة التي قدمناها كان قد تم حشو هذه الفطيرة بالجبنة، وسنتحدث الآن عن إمكانية حشو الجبنة أثناء تسوية الفطيرة على الجانب الأول، فيمكنك وضع الجبنة أولا ثم قلب الفطيرة على الجانب الآخر، ولكن يمكنك حشوها بأكثر من حشوة أخرى.

حشوها بالبيض للأولاد، وهذا سيتطلب وضع البيض على الفطيرة أثناء تسويتها ثم قلبها على الوجه الآخر.

يمكنك أيضا وضع اللحم المفروم فيها، ولكن سيتم ذلك بعد تسويتها على الوجهين وتلف باللحم ثم يتم تناولها بالهناء والشفاء.