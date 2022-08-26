وصفة طبيعية منزلية للتخلص من الشيب المبكر وإزالة الشعر الأبيض، موضوعنا اليوم عن تحضير وصفة طبيعية رائعة للتخلص من الشعر الأبيض من الاستخدام الأول، فعادة يظهر الشيب نتيجة أسباب عديدة قد تؤدي إلى نقص إنتاج صبغة الميلانين بالشعر، وهو العنصر الأساسي حتى يستطيع الشعر الاحتفاظ بلونه الطبيعي. سنحتاج إلى قشر الرمان فهو يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تغذي جذور الشعر بفاعلية، كما أنها تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع بالإضافة إلى دوره الفعال في منع ظهور الشعر الأبيض والقضاء عليه.

وصفة طبيعية لإزالة الشعر الأبيض

تتكون وصفتنا الأولى لصبغ الشعر واستعادة لونه الطبيعي من المكونات الآتية:

قشور مجففة من ثمرة رمان. قشور حبة بصل حمراء. 3 من ورقات الغار. 2 كوب من الماء.

نأخذ قدر مخصص للطهي ونضف إليه قشور الرمان المجففة وقشور البصل الأحمر مع إضافة أوراق الغار والماء، نرفع القدر على النار حتى تغلي المكونات لمدة 10 دقائق ويجب تغطية القدر أثناء الغليان لكي لا تتطاير الزيوت المفيدة، بعد تغير لون الماء نضع القدر جانباً ثم نقوم بتصفية المُغلى باستخدام مصفاة، ويمكننا الاحتفاظ بهذا المحلول في الثلاجة لمدة 10 أيام وبعد غسل الشعر بالشامبو كالمعتاد، نقوم برش المحلول على الشعر باستخدام زجاجة رذاذ ثم نقوم بتدليك فروة الرأس جيداً لمدة 3 دقائق، ثم نقوم بتجفيف الشعر ويمكن أيضا استعمال هذه الوصفة للرجال.

علاج الشيب المبكر طبيعياً

تتكون وصفتنا الثانية من المكونات الآتية:

قشور مجففة من ثمرة رمان. ملعقة كبيرة من الميرمية أو البابونج. ملعقة صغيرة من القرنفل. 2 كوب من الماء.

نأخذ قدر مخصص للطهي ونضع فيه قشور الرمان المجففة وإذا كان الشعر اسود او بني يتم إضافة الميرمية، وإذا كان الشعر أشقر أو مصبوغ بالأشقر نستبدل الميرمية بالبابونج ثم نضف القرنفل والماء، نضع القدر على النار حتى تغلي المكونات جيداً لمدة 10 دقائق مع تغطية القدر لكي نحافظ على الزيوت المتطايرة، بعد ذلك نقوم بتصفية المُغلى ويمكننا الاحتفاظ به في برطمان زجاجي لمدة 10 أيام، وبنفس طريقة استخدام الوصفة الأولى نستخدم هذه الوصفة ونستخدمهم كلما غسلنا الشعر، هذه الوصفات آمنة للحوامل والمرضعات.