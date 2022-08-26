هتجيب من الاخر .. وصفة النشا والقهوة لشد التجاعيد وتفتيح البشره.. مش هتلاقي أي بقع غامقة ف جسمك تاني

هتجيب من الاخر .. وصفة النشا والقهوة لشد التجاعيد وتفتيح البشره، النشا والقهوة لشد التجاعيد وتفتيح البشره من أفضل المكونات التي تؤتي النتائج المرغوبة، حيث أن النشا والقهوة يمنحان البشرة كثير من الفوائد والنتائج المطلوبة، والتي تلاقي أثرها على البشرة، وبالتالي يجب أن تتعلمي كيفية استخدامها بطريقة سليمة للإتيان بما ترغبين من النتائج فتابعي معنا.

هتجيب من الاخر .. وصفة النشا والقهوة لشد التجاعيد وتفتيح البشره

لا يمكن إنكار مدى فائدة القهوة للبشرة، برغم لونها الأسود إلا أنها تمنحها التفتيح والتخلص من التجاعيد وتحسين البشرة بشكل عام كذلك النشا فهي ترطب البشرة وتنظف المسام وتمنحها الحيوية والرونق والبياض لذلك حضري المكونات التالية من أجل تنفيذ هذه الوصفة.

ملعقه قهوة.

ضعف مقدار القهوه من النشا.

لبن.

جلسرين.

الطريقة:

بكل بساطة أجمعي جميع المكونات في وعاء مع التقليب.

استمري في التقليب لبعض الوقت حتى تحصلي على مزيج مناسب.

تأكدي من تبخير البشرة أولا بمعنى تعرضيها لبعض البخار أو اغسليها بماء ساخن ثم جففي بعناية.

وزعي الخليط على البشرة وتابعي مرور الوقت حتى 20 دقيقة.

أزيلي الخليط من على وجهك ونظفيه بالماء على أن تلتزمي أسبوعيا لمرتين باستخدام نفس الخلطة.

النتائج المتوقعة بعد استعمال القهوة والنشا على البشرة

إن كانت هناك أي بقايا جلد ميتة على وجهك فسيتم التخلص منها تمامًا وهذا سيمنحك إشراقه لا مثيل لها.

مكافحة الحبوب التي تظهر في البشرة ومسبباتها وهذا يعني حل مشكلتها بصورة جذرية.

كذلك تبييض البشرة بأمان وبصوره مستمرة بمعنى أنه لو تم تبييض بشرتك فتأكدي أن اللون لن يعود لسابقه مرة أخرى.

هذا الخليط قادر على جعل بشرتك جميعا بلون واحد بدون أي بقع ولا مناطق غامقه.

سيتم التخلص من التجاعيد أو الترهلات أو أي مناطق بها شقوق في البشرة.

كذلك تتخلصي من علامات الإرهاق والإجهاد في بشرتك.

المسامات تصبح أصغر والجلد يصبح منتفخًا وجميلًا مثل الأطفال.

الخليط مناسب لكافة أنواع البشرات بما فيها الدهنية.

فوائد النشا والقهوة للبشرة

هذين المزيجين يمنحان البشرة فوائد متكاملة، حيث أنك حينما تستخدمين هذه الوصفة لمدة أسبوعين على الأكثر ستبدأي بملاحظة النتائج التي ترغبين فيها منذ القدم، بل وربما قد أنفقت الكثير بالفعل على الحصول على هذه النتائج، وبداية لن تجدي أي رؤوس سوداء في وجهك، وستتوقف الحبوب عن التكاثر وربما تبدأ بالفعل فيه ظهور عدد أقل منها بالتالي فتحتاجي إلى الاستمرار على هذا الخليط لاستكمال النتائج الرائعة وتثبيتها.