نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة جديدة للغداء.. وصفة فريتاتا الجبن والبيض الشهية في المقال التالي
وصفة فريتاتا البيض والجبن، ترغب الأمهات طوال الوقت في تحضير أصناف طعام جديدة لأبنائها حتى لا يملوا من الطعام المعتاد سواء في الفطور أو الغداء أو حتى العشاء نظرًا لأن تغذية الأبناء شيء هام وضروري تهتم به كل أم وربة منزل خاصةً إذا كان الأبناء صغار نحتاج إلى توفير الأطعمة الغنية بالعناصر الطبيعية لكي يكون نموه جسديًا بطريقة صحيحة، ولهذا نساعدكم في التعرف على وصفة جديدة اليوم يمكن أن تكون وجبة الغداء أو العشاء على حسب الرغبة وهي غنية بالعديد من المغذيات الطبيعية حيث تتكون من الجبن والبيض والبصل واللحم وهي مكونات لا يمكننا أن نعد كمية الفوائد التي توفرها تلك الأصناف للجسم وتعرف تلك الوصفة بإسم فريتاتا البيض والجبن إليكم طريقة التحضير والإعداد في السطور القادمة.
مكونات وصفة فريتاتا البيض والجبن
المكونات الموجودة بهذه الوصفة مفيدة للجسم سواء للكبار أو الصغار بشكل كبير وخلطها مع بعضها يعطي مذاق شهي ولذيذ في النهاية وهي عبارة عن:
- جبن شيدر: يفضل يكون مبشور مقدار 50% من الكوب.
- خبز مقطع صغيرًا ومحمص: حوالي كوب كامل.
- بيض: خمس حبات.
- مسطردة: ملعقة حجمها كبير.
- حليب سائل: 50% من الكوب.
- ربع كوب من:
- لحم مفروم.
- بصل يكون مقطع قطع صغيرة.
- فلفل أحمر مقطع مكعبات.
- فلفل وملح: حسب الحاجة.
طريقة عمل فريتاتا الجبن والبيض
- نعد الفرن على حرارة 180 أولًا قبل البدء.
- يتم خفق البيض في وعاء عميق ثم نضيف إليه الحليب والمسطردة ونعيد الخفق مرة أخرى وأثناء ذلك نضيف ملح وفلفل للتتبيل.
- نقوم بشوي اللحم على النار حتى ينضج ليسهل استخدامه وكذلك بعده يتم شوي مكعبات الفلفل الأحمر.
- وبعدها على مزيج البيض والحليب المخفوق نضع كمية اللحم والخبز ونصف الكمية من الفلفل والجبن والبصل ويجب أن نتأكد من تداخل كافة المكونات معًا.
- ومن ثم يتم صب المزيج النهائي في الصينية ونضعهم معهم المتبقي من المكونات من لحم وفلفل وما إلى ذلك.
- ننقل الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا لنصف ساعة تقريبًا حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم والاستمتاع بمذاقها الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبة جديدة للغداء.. وصفة فريتاتا الجبن والبيض الشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.