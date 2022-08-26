وجبة جديدة للغداء.. وصفة فريتاتا الجبن والبيض الشهية

وصفة فريتاتا البيض والجبن، ترغب الأمهات طوال الوقت في تحضير أصناف طعام جديدة لأبنائها حتى لا يملوا من الطعام المعتاد سواء في الفطور أو الغداء أو حتى العشاء نظرًا لأن تغذية الأبناء شيء هام وضروري تهتم به كل أم وربة منزل خاصةً إذا كان الأبناء صغار نحتاج إلى توفير الأطعمة الغنية بالعناصر الطبيعية لكي يكون نموه جسديًا بطريقة صحيحة، ولهذا نساعدكم في التعرف على وصفة جديدة اليوم يمكن أن تكون وجبة الغداء أو العشاء على حسب الرغبة وهي غنية بالعديد من المغذيات الطبيعية حيث تتكون من الجبن والبيض والبصل واللحم وهي مكونات لا يمكننا أن نعد كمية الفوائد التي توفرها تلك الأصناف للجسم وتعرف تلك الوصفة بإسم فريتاتا البيض والجبن إليكم طريقة التحضير والإعداد في السطور القادمة.

مكونات وصفة فريتاتا البيض والجبن

المكونات الموجودة بهذه الوصفة مفيدة للجسم سواء للكبار أو الصغار بشكل كبير وخلطها مع بعضها يعطي مذاق شهي ولذيذ في النهاية وهي عبارة عن:

جبن شيدر: يفضل يكون مبشور مقدار 50% من الكوب.

خبز مقطع صغيرًا ومحمص: حوالي كوب كامل.

بيض: خمس حبات.

مسطردة: ملعقة حجمها كبير.

حليب سائل: 50% من الكوب.

ربع كوب من: لحم مفروم. بصل يكون مقطع قطع صغيرة. فلفل أحمر مقطع مكعبات. فلفل وملح: حسب الحاجة.



طريقة عمل فريتاتا الجبن والبيض