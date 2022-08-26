نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل حواوشي بطاطس مع الشيف سارة عبد السلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشخاص النباتيين الذين لا يتناولون اللحوم، ولكنهم يحبون الحواوشي، لذلك قام البعض بصنع الحواوشي من البطاطس لأنه يعتبر من الأكلات غير التقليدية ولكنها في ذات الوقت من الأكلات ذات المذاق الشهي اللذيذ ويمكن أيضا تحضيرها بكل سهولة، لذلك يريد الناس معرفة كيفية عمل حواوشي البطاطس.

كيفية عمل حواوشي البطاطس

لقد قامت الشيف سارة عبد السلام من خلال حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي إعداد حواوشي البطاطس مع توضيح خطوات كيفية عمل حواوشي البطاطس أيضا ، ولإتمام هذه الوصفة قامت الشيف بإحضارالآتي:

كيلو من البطاطس.

عيش بلدي طازج.

عدد ٣ بصلات مفرومة.

فلفتان رومي مفرومين .

واحد فلفل حار مفروم.

كوب من البقدونس المفروم.

زيت نباتي.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة من بهارات اللحمة.

ملعقة كبيرة من مفروم الثوم.

طريقة التحضير:

أولا / قامت بسلق البطاطس ثم هرسها.

ثانيا / أضافت بعد ذلك جميع المواد الأخرى إلى البطاطس ومزجتها أيضا معا للحصول على الحشوة.

ثالثا / وقامت بعد ذلك بفتح العيش الطازج وحشو الحشوة بداخله.

رابعا / وعلى طاسة مدهونة بالزيت ساخنة يسوي الحواشي،

خامسا/ يمكن كذلك تقديم حواشي البطاطس مع سلطة الطحينة بالإضافة إلى المخلل.

طريقة أخرى لعمل الحواوشي

يبحث السيدات أيضا عن كيفية عمل حواوشي بطاطس وخاصة الحواشي الصيامي ، حيث قام الكثير من الشيفات في أنحاء العالم بتقديم وتحضير حواوشي البطاطس الصيامي عن طريق تحضير المكونات الآتية:

١٠٠ جرام بطاطس مهروسة.

٢٥٠ جرام من فول الصويا.

١٠٠ جرام من الباذنجان المفروم المشوي.

٥٠ جرام من مبشور البصل.

طماطم مفرومة ٣٠ جرام.

مشروم مفروم ٢٠ جرام.

بهارات مشويات.

زنجبيل بودر حوالي ٥ جرام.

٥ أرغفة عيش بلدي.

ملح وفلفل أسود.

٣ جرامات من القرفة المطحونة.

ثوم مفروم ٥ جرام.

طريقة التحضير:

يضاف فول الصويا إلى البطاطس المهروسة ثم بعد ذلك باقي المكونات، نحضر العيش البلدي ونضع بداخله الحشو ثم ندهنه بالزيت وكذلك الصاج، يتم تشغيل الفرن كذلك على نار متوسطة وإضافة الحواوشي بداخلها حتى يتم تحمير العيش من الجانبين.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا كيفية عمل حواشي بطاطس ، وذلك لأنه يعتبر من الأكلات النباتية سهلة التحضير التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولكن بسيطة وسهلة ومتوفرة في جميع المنازل، ونتمنى لك سيدتي وجبة لذيذة.