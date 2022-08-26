نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج سريع للهالات السوداء بنتيجة مذهلة أفضل الوصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لدينا اليوم علاج سريع للهالات السوداء بنتيجة مذهلة، وذلك ناتج عن تأثر بشرتنا بكثير من العوامل التي نتعرض لها يومياً، من أشعة الشمس والغبار و الملوثات، أو نقص الفيتامينات، وقلة النوم مما يطفئ رونق البشرة، ويجعلها تبدو أكبر من عمرها.

علاج سريع للهالات السوداء

تتعدد الوصفات الطبيعية والطبية في علاج سريع للهالات السوداء بنتيجة مذهلة، والجدير بالذكر أن أسباب الهالات السوداء:

الاحتكاك الدائم بالعين، أو ربما بعض الكدمات.

أو الاستخدام السييء لبعض مستحضرات التجميل.

ظهورر تحت العين اللون الأسود الذي يعمل على شحوب البشرة،.

لكن سنتطرق اليوم إلى أسرع الوصفات الطبيعية لعلاج الهالات السوداء.

استعمال الثلج لشد البشرة

لتتمتعي ببشرة مشرقة ومنعشة دائماً يمكنك إتباع الطريقة الآتية:

قومي بإحضار مكعب من الثلج ومرريه على بشرتك بشكل دائري لتبدو بشرتك أصغر عمراً

ولتخفيف من الهالات السوداء كرري هذه الطريقة مرة صباحا ومرة مساء.،

والثلج يعمل على تضيق مسام البشرة، ولكن يجب عليك عزيزتي عدم الإفراط في استخدام الثلج لأنه يسبب في حرق الطبقة الخارجية للبشرة.

مقشر القهوة للهالات السوداء

يعد استخدام القهوة لعلاج الهالات السوداء بصورة سريعة من أفضل الطرق للحصول على نتيجة مذهلة للقضاء على الهالات، يمكن شرب كوب من القهوة يومياً يعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، أو مزجها بمحسن أخر لإعداد وصفة، مثل:

معلقة من البن المطحون مع معلقة من العسل، ونمزجه جيداً للحصول على عجينة للتقشير.

ملعقة من زيت الجوز الهند مع ملعقة من القهوة، يعمل على تصفية البشرة وإشراقها والتخلص من الحبوب الداكنة، ويخفف من الهالات السوداء.

ملعقة من الحليب السائل مع ملعقة من البن للحصول على بشرة ناعمة.

القرفة لتحفيز تدفق الدم

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة و الالتهاب، وهي من التوابل الشهيرة التي لا غنى عنها في وجباتنا اليومية، وتعمل على الحد من علامات الشيخوخة المبكرة، وتعزز تدفق الدم، ولكن يجب الانتباه إلى عدم الإكثار من شربها يومياً، لما لها من أثار جانبية.

الشاي الأخضر لعلاج الهالات

يعد تناول الشاي الأخضر أسهل الطرق التي يمكنك الاستفادة بها، ومن فوائده العديدة لعلاج الهالات السوداء :

يمكنك استعماله ككمدات دافئة بوضعها على العين مباشرة تخفف من التورم

يقلل من ظهور لون الهالات السوداء،

يحتوي على مضادات الميكروبات والالتهاب والأكسدة.

يرطب تحت العين

هكذا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا علاج سريع للهالات السوداء بنتيجة مذهلة، وبينا طرق الوصفات لعلاج الهالات، كما وضحنا فوائد القرفة والشاي الأخضر للبشرة، وبذلك تمتعي عزيزتي بشرة أكثر إشراقاً وخالية من الهالات السوداء.