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الكريز المسكر..طريقة تحضيره وفوائده الصحية الكبيرة هي أكثر ما يجتذب الناس لتناوله باستمرار. ومن هذا المنطلق تنتشر الكثير من طرق تحضير هذا النوع من الحلوى الصحية على شبكة الإنترنت لتعليم صنعه. ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن هذه الحلوى تدخل كمكون رئيسي في تحضير بعض أنواع المثلجات والحلويات الأخرى أيضًا.
مكونات الكريز المسكر
وحري بنا التطرق إلى مستلزمات التحضير عند بدء الحديث عن إعداد اطريقة اعداد الكريز في المنزل ببساطة، حيث نحتاج:
- 500 غرام من ثمار الكرز المغسولة ومنزوعة البذور.
- بالإضافة إلى 300 غرام من السكر الأبيض المطحون.
- كما نحتاج إلى نصف ليتر من عصير الكرز المركز.
- و150 مل من عصير الليمون الحامض.
طريقة عمل الكريز المسكر
أما على المستوى العملي فإن صنعه منزليًا لا يحتاج إلى الكثير من بذل الجهد أو الوقت.
وعليه يمكن تلخيص خطوات التحضير البسيطة على الشكل التالي:
- وضع عصير الكرز في إناء غير قابل للالتصاق مثل طنجرة من نوع تيفال على موقد متوسط الحرارة.
- ثم يتم سكب كمية السكر بالتدريج مع تحريكها حتى تمام الذوبان.
- يلي ذلك إضافة كل من ثمار الكرز وعصير الليمون إلى الخليط السابق.
- ومن الضروري بعد ذلك رفع درجة حرارة الموقد بشكل كبير مدة خمس دقائق مع إبقاء الوعاء مغلقًا.
- وفي النهاية يجب أن يصفي الشخص حبات الكرز من سائل التحضير ثم يضعها في الثلاجة مدة ست ساعات متواصلة.
فوائد الكريز
وحري بنا التطرق إلى الفوائد الغذائية والقيمة الصحية الكبيرة التي يشتمل عليها هذا النوع من الفاكهة والحلوى المصنوعة منها، فهي:
- مصدر غني بالفيتامينات الهامة مثل فيتامين C، وفيتامين B أيضًا الأمر الذي يقوي الدم ويزيد من عدد الكريات الحمراء.
- علاوة على المواد مضادة الأكسدة القوية مثل الأنتوسيانينات والأسكوربيك أسيد التي تعمل على مكافحة الخلايا السرطانية والعوامل الممرضة.
- إلى جانب كمية جيدة من الكربوهيدرات البسيطة سهلة الحرق التي تعتبر مصدر جيد للطاقة خصوصًا للأطفال.
- كما أنه مصدر رائع للمعادن والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم، المغنيزيوم والحديد والصوديوم التي تحافظ على صحة العظام والنواقل العصبية.
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