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كيكة الخمس ملاعق تعتبر من ألذ وأروع أنواع الكيك الذي يشتهر في دول العالم، الذي يفضله ويعشقه جميع الأشخاص، خاصة الصغار، لأنه يتميز بمذاقه الهش والراقي، ورائحته المميزة، ويتميز أيضا بفوائده العظيمة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة الخمس ملاعق. طريقة عمل كيكة الخمس ملاعق مكونات كيكة الخمس ملاعق خمس ملاعق من السكر الغير ناعم.

٥ ملاعق من اللبن.

خمس ملاعق كبيرة الدقيق المنخول.

٥ ملاعق من زيت الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الفانيلا.

بيضة كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مكونات خليط السقية

١/٢ كأس كبير من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من القهوة.

مكونات الكريمة

٨ ملاعق صغيرة من السكر الغير ناعم.

أربع كؤوس كبيرة من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق صغيرة من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكونات الشكولاتة

كوب إلا ربع من الشكولاتة السائلة.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٤ كأس كبير من الحليب المغلي. للتزيين كوبان صغيران من الشكولاتة السائلة. طريقة تحضير كيكة الخمس ملاعق امزجي السكر الغير ناعم مع البيض، والفانيلا، والملح جيدا، بواسطة المضرب حتى يتجانسوا.

اسكبي الدقيق واللبن السائل، والبيكنج باودر، والكاكاو إلى خليط السكر الغير ناعم، ثم ادمجي المكونات بالملعقة، حتى تحصلي على خليط الكيك.

احضري قالب خاص بالليزي كيك، ثم ادهنيه بالسمن واسكبي به الخليط، ثم ضعيه في فرن حامي، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة حتى ينضج الكيك.

امزجي مكونات السقية مع بعضها البعض، ثم وزعيها على سطح الكيك بعد أن تهدأ تماما.

اسكبي النشا والحليب في وعاء حراري، ثم قلبيهم حتى يذوب النشا، ثم ضيفي إليهم الدقيق والفانيلا، ثم اخلطيهم وضعيهم على النار لمدة ثلاث دقائق.

ضيفي باقي مكونات الكريمة إلى خليط النشا، ثم قلبيهم حتى يصبح قوامهم كثيف، ثم وزعيهم على سطح الكيك واتركيه جانبا، حتى يتماسك خليط الكريمة.

ادمجي الحليب المغلي مع الزبدة، والشكولاتة جيدا، حتى يندمجوا، ثم وزعيهم على سطح خليط الكريمة.

ضعي كيكة الخمس ملاعق في الثلاجة لمدة ساعة، ثم زينيها بالشكولاتة حتى تصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الخمس ملاعق بكل سهولة وبمكونات اقتصادية - ثقفني

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