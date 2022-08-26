طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بألذ وأسهل طريقة والطعم رائع هشه وكريمي جداً ومتماسكة وشكل الطبقات

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر من أنواع الحلويات التي يفضل الجميع تناولها في فصل الصيف هي الحلويات الباردة التي تعطي حالة من الترطيب والانتعاش، ومن أحلى وأطعم هذه الحلويات المغذية واللذيذة هي كيكة قدرة قادر وتسمي أيضا كيكة الكريم كراميل فهي من الكيكات الباردة التي تتكون من 3 طبقات طبقة من الكراميل والكريمة و الكيك وتتميز بطعمها وشكلها الشهي جدا فهي لعشاق الكيك البارد والكريم كراميل وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة ة.

مقادير كيكة قدرة قادر

تتكون كيكة قدرة قادر أو الكريم كراميل 3 طبقات وكل طبقة تحتاج إلى مكونات مخصوصة، ستبدأ بالكيك وهي:

كوب زيت.

2 بيضة

كوب الاربع حليب.

باكيت فانيليا.

كوب سكر.

باكيت بيكنج بودر.

رشة ملح.

2 معلقة كاكاو

معلقه خل ابيض.

للكراميل

كوب سكر ابيض

للكريمة

4 بيضات.

2 كوب ونصف حليب.

نصف كوب كريمة حلويات (يمكن الاستغناء عنها هي لتعزيز الطعم).

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر