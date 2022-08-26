نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بألذ وأسهل طريقة والطعم رائع هشه وكريمي جداً ومتماسكة وشكل الطبقات في المقال التالي
طريقة تحضير كيكة قدرة قادر من أنواع الحلويات التي يفضل الجميع تناولها في فصل الصيف هي الحلويات الباردة التي تعطي حالة من الترطيب والانتعاش، ومن أحلى وأطعم هذه الحلويات المغذية واللذيذة هي كيكة قدرة قادر وتسمي أيضا كيكة الكريم كراميل فهي من الكيكات الباردة التي تتكون من 3 طبقات طبقة من الكراميل والكريمة و الكيك وتتميز بطعمها وشكلها الشهي جدا فهي لعشاق الكيك البارد والكريم كراميل وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة ة.
مقادير كيكة قدرة قادر
تتكون كيكة قدرة قادر أو الكريم كراميل 3 طبقات وكل طبقة تحتاج إلى مكونات مخصوصة، ستبدأ بالكيك وهي:
- كوب زيت.
- 2 بيضة
- كوب الاربع حليب.
- باكيت فانيليا.
- كوب سكر.
- باكيت بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- 2 معلقة كاكاو
- معلقه خل ابيض.
للكراميل
- كوب سكر ابيض
للكريمة
- 4 بيضات.
- 2 كوب ونصف حليب.
- نصف كوب كريمة حلويات (يمكن الاستغناء عنها هي لتعزيز الطعم).
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف كوب سكر.
طريقة تحضير كيكة قدرة قادر
- في البداية نحضر الكراميل لكي تبرد قبل وضع الكريمة عليها.
- نضع السكر في طاسة ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن السكر ويبدأ يأخذ اللون الذهبي لون الكراميل، نقلبه ثم نرفعه من على النار.
- بعد ذلك نأتي بقالب قدرة قادر ولابد أن يكون غير قابل للالتصاق ونقوم بوضع الكراميل في القالب.
- ثم نقوم بتحضير الكريمة، نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع البيض والفانيليا ونضربهم جيدا سواء بالمضرب اليدوي أو الكهربائي ولكن لابد أن يضرب جيدا.
- بعد ذلك نضيف السكر والحليب والكريمة ونقوم بخلط المكونات حتى يختفي أثر البيض مع الحليب تماماً.
- نسكب خليط الكريمة على الكراميل في قالب الكيك.
- نبدأ بتحضير الكيك نأتي بوعاء ونقوم بوضع البيض والفانيليا والخل الأبيض ونقوم بخفق البيض جيدًا حتى يتغير لون البيض تماما.
- ثم نضع على البيض الزيت والحليب والسكر ونقوم بتقليبه حتى يمتزجا ويذوب السكر.
- بشكل تدريجي نضيف الدقيق والكاكاو ورشة الملح و البيكنج بودر على الخليط ونقلب جيداً حتى يختفي أثر المكونات الجافة.
- ثم بشكل تدريجي نقوم بسكب خليط الكيك على الكريمة بشكل تدريجي.
- نضع قالب الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 40 دقيقة.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم ندخلها في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل ويفضل ليلة كاملة.
- ثم نخرج كيكة قدرة قادر من الثلاجة ونضع القالب في حمام مائي ساخن لمدة دقيقتين لكي تخرج من الصينية بسهولة.
- بعد ذلك نسكب الكيك في قالب التقديم وتقطع وتقدم بالصحة والهنا.
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