نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن ترميها بعد اليوم… فوائد مذهلة لقشر الموز| رقم 6 مفاجأة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد مذهلة لقشر الموز | رقم 6 مفاجأة مبهرة، مما لا شك فيه أن قشر الموز ينفرد بعدد من الميزات الهامة دونًا عن بقية قشور الفاكهة الأخرى، وتجدر الإشارة إلى أن قشر الموز يحتوي نسبة عالية من معدن البوتاسيوم الهام، وذلك بشكل مشابه للثمار الداخلية.

أما على المستوى العملي فيمكن تحديد أهم الفوائد بما يلي:

1:التقليل من التجاعيد

يحتوى على مجموعة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي مما يؤثر بدرجة كبيرة على ظهور التجاعيد

2 :علاج حب الشباب الشائع

حيث وجد أن هذا النوع من الحبوب يستجيب بشكل واضح لمضادات الأكسدة والحموض الطبيعية التي يتضمنها القشر

وعليه يتم استخدامها بشكل يومي مدة3 أسابيع متواصلة عبر تطبيقها موضعيًا على مكان ظهور الحبوب.

3: تلميع الأواني الفضية

ومن زاوية أخرى يمكن الاستعانة بقشر الموز من أجل الحصول على أواني فضية نظيفة لامعة.

إذ يمكن صناعة خليط مخصص من أجل القيام بهذه العملية باستخدام القشور مع الماء ومسحوق بيكربونات الصوديوم.

حيث يتم وضع قشور ثلاث موزات طرية ضمن الثلاجة مدة يومين، ثم يجري طحنها مع الماء وبيكربونات الصوديوم بالخلاط الكهربائي.

ونتيجة لذلك نحصل على عجينة جيدة القوام صالحة لدهن كامل الفضيات بها مدة يومين ثم غسلها بالماء جيدًا لتببيض الآنية.

4: الحصول على أسنان بيضاء كالثلج

ولا يفوتنا التنويه إلى فعالية قشر الموز الرائعة في تبييض الأسنان والتخلص من القلح والاصفرار غير المرغوب.

ولتوضيح النتائج الرائعة لذلك، يتم فرك الأسنان بقشرة موز طرية بعد تنظيفها بالفرشاة والمعجون بشكل كامل.

5: تخفيف تندب الجلد

يلاحظ أن القشور لها دور في ترميم ندب الجلد الدقيقة خصوصًا الناتجة عن حب الشباب.

وذلك عبر تطبيق القشور الطازجة على الوجه مرتين باليوم مدة شهر كامل لتكون النتيجة النهائية هي ترميم كافة الندبات الدقيقة.

6 معالجة الصداع النصفي

وفي نفس الصدد برزت أهمية قشور ثمار الموز في الحد من وطأة الصداع النصفي وتلطيف هجماته. أما على المستوى العملي فيتم ذلك عبر وضع القشور أسفل الرقبة للتخلص من نوبة الصداع التي يعاني منها الشخص.

كما تجدر الإشارة إلى أن وضع القشرة على الجبين مع الابتعاد عن مؤثرات الضوء مدة ساعة من الزمن تعطي المفعول نفسه.

وبهذا نكون قد تعرفنا على فوائد مذهلة لقشر الموز لذا لا تترددى في الإحتفاظ بالقشور والاستفادة منها.