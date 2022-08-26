عاجل الأطباء يحذرون خطورة تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

من أكثر الطرق انتشارا لحفظ الخبز من العفن، هو وضعه داخل الفريزر، ولكن قد تقوم بحفظه داخل الفريزر وتتسبب في العديد من المشاكل، لذا عند وضع الخبز في الفريزر عليك معرفة الطريقة الصحيحة لحفظه حتى لا يتسبب في وجود أمراض، وذلك عند الحفظ بطريقة خاطئة قد تتسبب بوجود مادة سامة، لذا علينا أن نتعرف ما هي المادة السامة التي تتكون في الخبز عند وضعه بطريقة ما.

أضرار وضع الخبز في الفريزر

يقوم السيدات بوضع الخبز الساخن داخل أكياس بلاستيك، ثم يتم وضعها في الفريزر مباشرة، بهذا الشكل تتكون مادة الديوكسين السامة التي تكون سبب رئيسي في تكوين الخلايا السرطانية، وبعض الأمراض الأخرى، كما أن البعض يقوم بإخراج الخبز وتعريضه للحرارة مباشرة، وقد يتم حرق بعض الأطراف وتكوين طبقة سواء محمصة، تلك الطبقة حذر منها الكثير من الأطباء وذلك بسبب خطورتها، قد تسبب العديد من المخاطر التي تؤدي بحياة الإنسان إلى الهلاك، لذا على كافة النساء أن تأخذ حذرها عند وضع الخبز في الفريزر، وذلك عن طريق تهوية الخبز جيداً، ثم وضعه في أكياس جافة داخل الفريزر، وعند إخراجه، عليكم بوضعه في فرن التسخين، على حرارة هادئة.

كيفية الحفاظ على الخبز من المواد السامة

كما أنه من المعروف أن الخبز مكون من دقيق وماء وخميرة، تلك المواد ليس بها أي ضرر، ولكن يأتي الضرر من اتحاد السخونة مع البلاستيك الموجود في الأكياس، لذا إذا كنت تريد حفظ الخبز عليك أن تحافظ على حرارة الخبز وتجعله باردا قبل أن تضعه في الأكياس، كما عليك أن تضع أكياس الخبز في أماكن ذات تهوية وذلك لعدم تكون عفن على سطح الخبز.