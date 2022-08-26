طريقة صنع الشيكولاتة النوتيلا في المنزل من الكاكاو ونفس المذاق

طريقة صنع الشيكولاتة من الكاكاو، الشيكولاتة من أنواع الحلوى الشهية التي تعجب الكبار والصغار وتدخل في صنع أنواع مختلفة من الكيك والمعجنات والحلويات المتنوعة الأخرى لهذا يكون هناك حاجة كبيرة ومستمرة إلى الشيكولاتة ويجب أن تتواجد في المنزل باستمرار ولكن قد نحتاج لتحضير الكيك أو التورتة ولا نمتلك الشيكولاتة وهناك نتجه إلى طريقة صنع الشوكولاته من الكاكاو الموجود بالمنزل تعرفوا على الطريقة فيما يلي.

كيفية تحضير الشيكولاتة من الكاكاو

بعض أنواع الشيكولاتة تصنع من الكاكاو الخام مثل الشيكولاتة الداكنة ويتم تحضيرها بتوفير تلك المكونات:

حليب سائل: 75% من الكوب فقط.

كاكاو خام بودرة: 25% من الكوب.

زبدة: ملعقتان حجم كبير.

سكر أبيض ناعم: 25% من الكوب.

خطوات العمل

نصب الحليب في قدر عميق ومعه السكر والكاكاو البودرة وبالملعقة نقلب المكونات جيدًا على البارد حتى تختلط. ننقل القدر على النار ونستمر في التحريك حتى يغلي ليتم رفعه عن النار بعدها. نضيف للمزيح السابق كمية الزبدة ونقلبها إلى أن تذوب في الحليب وهو ساخن ليتم وضعها مرة أخرى على النار. يجب تقليب المكونات على النار حتى يصير القوام أكثر تماسك مثل قوام الشيكولاتة. تستخدم الشيكولاتة النهائية في التزيين أو صبها في أكواب التقديم مع التزيين بما نرغب وحفظها في الثلاجة لبعض الوقت.

طريقة عمل شيكولاتة النوتيلا

وتعتبر تلك الشيكولاتة من أشهر الأنواع المعروفة والتي يتم استخدامها سواء في ساندوتشات أو في الوافل أو الكيك أو الكريبات نظرًا لأنها ذات قوام سائل ومذاقها مميز، ولكن لأنها غالية الثمن يمكننا أن نحضر الشيكولاتة النوتيلا بالمنزل بتلك المكونات:

سكر بودرة ناعم: كوب كامل.

فانيليا: ملعقة حجمها صغير.

كاكاو خام: 50% من الكوب.

زيت بندق: ملعقتين حجم صغير.

بندق غير محمص: كوب كامل.

ملح: أقل من ملعقة حجمها صغير.

الطريقة