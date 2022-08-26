طريقة عمل الفواكه الزجاجية التنجولو من المهارات العديدة التي يرغب هواة صناعة الحلويات المنزلية بإتقانها من أجل الاستمتاع بمذاقها المدهش، ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الحلوى يشتهر بالطعم المميز والفوائد الغذائية الصحية ومحبة مختلف الأشخاص لها، وتماشيًا مع ما سبق يتنافس العديد من الطهاة ومختصو تحضير الحلوى في ابتكار طرق سهلة لإعداده.

المكونات اللازمة لإعداد الفاكهة الزجاجية

وتجدر الإشارة إلى أن حلوى التنجولو مكونة من عدة مكونات طبيعية تتوافر في كل منزل بشكل عام، وهي:

250 مل من الماء النقي الصالح للشرب.

بالإضافة إلى500 غرام من السكر الأبيض المطحون بنعومة.

كما نحتاج أيضًا إلى 50 مل من عصير الليمون الحامض المركز.

إلى جانب كمية مناسبة من العسل الطبيعي.

أما المادة الرئيسية لصناعة التنجولو هي 500 غرام من الفواكة الطازجة المقطعة بشكل مكعبات صغيرة الحجم.

طريقه عمل التنجولو

أما على المستوى العملي فإن صناعة التنجولو تتم ببساطة باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يضع الشخص كمية الماء السابقة في إناء على موقد متوسطة الحرارة.

ثم يضيف إليه السكر المطحون على مراحل مع استمرار التحريك حتى تمام انحلاله وبدء تلون المحلول بالأصفر الفاتح.

يلي ذلك إضافة عصير الليمون الحامض وكمية العسل معًا حتى تجانس المحلول، ثم رفعه عن الموقد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشخص يجب أن يكون قد رتب قطع الفاكهة في عيدان الأخشاب الصغيرة المعدة للطعام.

ثم يجب أن يضع هذه العيدان في المحلول الساخن السابق مدة دقيقة واحدة.

يلي ذلك وضعها في وعاء يحوي مكعبات ثلج لمدة ثلاث دقائق متتالية.

الفوائد الغذائية للتنجولو

وعلى الرغم من كونها واحدة من الحلويات اللذيذة، إلا أنها تتضمن العديد من الفوائد الغذائية، حيث أنها: