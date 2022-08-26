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عمر شويل - جدة طريقة عمل مزيل عرق طبيعي يدوم 24 ساعة ويمنحك تبييض فوري للإبطين، تعد رائحة الجسم المنتعشة من أهم عوامل النظافة الصحيحة ولكن في فصل الصيف يكثر التعرق مما يسبب إحراج شديد ورائحة كريهة، ولهذا تلجأ أغلب النساء لاستخدام مزيل العرق الكيميائي ولكنها لا تعلم ما هي أضراره علي الجلد، حيث أنها تريد فقط التخلص من هذه الرائحة إلا أنها لا تدوم كثيراً مما يعود مرة أخري ويترك أثراً علي الملابس، كما يتسبب في اسمرار منطقة الإبطين ولذلك يمكنك تحضيره في المنزل وبمكونات غير مكلفة وأيضاً آمنة تماماً.

مزيل عرق طبيعي من المنزل يدوم لفترة طويلة ويمنحك تبييض وانتعاش

يعتبر مزيل العرق من أهم مستحضرات التجميل التي لا غني عنها للحفاظ علي رائحة الجسم لفترة طويلة.

ولكن نظراً لسعره الباهظ خاصةً الماركات الجيدة والتي لا يستطيع شراؤه الجميع مما يجعلك تستخدمين المتوفر.

ولهذا يمكنك التخلص من رائحة العرق من خلال صنعه من المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة.

ولذا سوف أقدم لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي دائم ويجعلك تحصلين علي تبييض للإبطين.

مزيل عرق طبيعي من الليمون وزبدة الشيا

يعمل هذا المزيل علي التخلص من رائحة الجسم كما يقوم بتبييض البشرة لاحتوائه علي الليمون.

وزبدة الشيا تعد من مستحضرات التجميل التي تمنحك رائحة منتعشة ونعومة.

المكونات

عصير ليمونه كاملة.

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

بضع قطرات من أي زيت عطري.

برطمان زجاجي نظيف.

طريقة التحضير