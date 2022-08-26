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عمر شويل - جدة خلطة فعالة لتبييض الجسم وتقشيره وإزالة سواد السنين لبشرة مثل الحليب، إن بشرة الجسم هي رمز أنوثتك ومصدر للثقة بالنفس وذلك لأنها تعكس مدي اهتمامك بها، ولكن قد تتأثر ببعض العوامل مثل التعرض لأشعة الشمس أو حدوث اسمرار للركب والأكواع مما يترك مظهر غير مستحب، ولذلك تلجأ لشراء كريمات التفتيح للتخلص من الاسمرار إلا أنها حل مؤقت ويحتاج للكثير من الوقت والمال، في حين أنه يمكنك تطبيق وصفات طبيعية علي تلك المناطق وتمنحك بشرة بيضاء في وقت قصير، حيث أنها غير مكلفة وليس لها أي آثار جانبية علي عكس المنتجات الكيميائية.

خلطة سحرية لتبييض وتقشير الجسم وعلاج الاسمرار في دقائق

يعد تبييض وتقشير الجسم خطوة أساسية للتخلص من الجلد الميت كما تقوم بتجديد خلايا البشرة.

وهناك الكثير من منتجات تقشير البشرة التي تقوم بشراؤها للحصول علي جسم موحد اللون.

إلا أنه يمكنك التخلي عنها واستبدالها بمكونات طبيعية تعمل علي إعطاءك نتائج فعالة من أول مرة.

ولهذا سوف أقدم لكم خلطة فعالة لتبييض الجسم وتقشير الجلد الميت وإزالة السواد مهما كان.

خلطة الحناء البيضاء وعصير الليمون

تعد الحناء البيضاء من أفضل المكونات التي تعمل علي تقشير البشرة وتوحيد لونها.

كما تساعد في تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم ومنح الجلد نعومة ونضارة.

أما الليمون يساعد في التخلص من الاسمرار والتصبغات لاحتوائه علي فيتامين سي.

مما يزيد من إنتاج الكولاجين والذي يعمل علي إزالة البقع الداكنة من الجسم.

مكونات الخلطة

ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء البيضاء.

عصير نصف ليمونه.

ملعقة صغيرة من الجليسرين الطبي.

2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم / وزيت اللوز الحلو.

طريقة تحضير خلطة تبييض الجسم وكيفية الاستخدام