بدون سميد اعملي صوابع زينب بطريقة جديدة ولذيذة وبمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ

تعتبر صوابع زينب من الحلويات الشعبية المصرية المشهورة والتى تعد من أشهى والذ الحلويات اللذيذة الخفيفة والمحببة للجميع، فهى نقدم دائما مع الحلويات الشرقية الأخرى مثل لقمة القاضي، بلح الشام، والبسبوسة في تشكيلة مميزة، حيث تحتوي على مذاق مميز وجميل، حيث تقوم كل ربة منزل بعمل كل شيء بالمنزل بأقل التكاليف وضمان للنظافة أيضا، سوف نقوم بتحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

الذ وأشهى الحلويات التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار حيث تعتبر من الذ الحلويات هي الحلويات الشامية مثل بلح الشام وصوابع زينب والزلابية وتعتبر صوابع زينب من افضل الحلويات الشامية والتي تقوم الكثير من الناس بالبحث عن طريقة عمل هذه صوابع زينب وهذه الطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل صوابع زينب

المكونات:-

٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من دقيق السميد.

٢ ملعقة كبيرة من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

٢ ملعقة كبيرة زيت مسخن مسبقا وبارد (مقدوح).

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

رشة ملح.

كوب الا ربع ماء دافئ.

زيت غزير للقلي.

مكونات القطر:-

٣ كوب من السكر.

كوب الا ربع من الماء.

فانيليا.

عصير ليمون.

طريقة التحضير صوابع زينب :

في وعاء على النار نضع السكر والماء بدون تقليب لتحضير القطر وعندما يغلى نقوم بإضافة عصير الليمون ويترك على النار لمدة ٢٠ دقيقة حتى يثقل قوامه قم نقوم بإضافة الفانيليا ونقوم برفعه من على النار ليهدأ. في بولة كبيرة نقوم بإضافة الدقيق والخميرة ودقيق السميد والسكر ورشة الملح. ثم نقوم بإضافة الزيت المقدوح والسمن ونقوم لعجن المكونات ثم نقوم بوضع الماء بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وغير ملتصقة باليد. نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانبا لمدة ٣٠ دقيقة ثم تقطع على شكل كرات صغيرة الحجم وتشكل أصابع. نقوم بتحضير المبشرة ونقوم بضغط كل من صوابع زينب على المبشرة للتشكيل. توضع في طبق مسطح وتغطى بكيس بلاستيكي وتترك لمدة ساعة لتختمر. في وعاء نقوم بإضافة زيت غزير ونتركه حتى يسخن جيدا ونضع كمية من صوابع زينب ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي ثم ترفع من الزيت وتوضع في القطر لمدة ٣ دقائق حتى تتشرب جيدا من القطر. نقوم بتحضير مصفاة ويوضع بها صوابع زينب للتخلص من القطر الزائد لتكون مقرمشة. تقدم في طبق التقديم ويرش عليها رشة من السودانى المطحون أو الفستق المطحون وجوز الهند

طريقة عمل صوابع زينب بدون سميد

احيانا لا يفضل البعض السميد في الحلويات لذا قدمنا لهم هنا طريقة لعمل صوابع زينب بدون سميد وهذا للحصول على المذاق الذي يفضلونه كما ان صوابع زينب بدون سميد لا يختلف طعمها كثير او يختلف ولكن يصبح المذاق والطعم اجمل بكثير ويجب اتباع الخطوات الاتيه للحصول على صوابع زينب بالقوام والشكل والطعم المطلوب والذي ينال ارضاؤكم اليكم الوصفة

كوب ونصف من الدقيق

ربع كوب من السكر

ملعقة خميرة

كوب زيت نباتي بخلاف القلي

كوب ونصف من الشربات

طريقة التحضير :