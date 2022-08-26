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يعد ماسك الطماطم لشد البشرة من الماسكات الطبيعية التي تمثل فائدة عظيمة جدًا بالنسبة إلى البشرة، فقد لا يعرف الكثير عن استخدامات الطماطم للعناية بالبشرة وأنه قد تقتصر أهميتها واستخدامها في الطعام والعصائر وغيرها، ولكن لها استخدامات متعددة بإضافتها مع مكونات أخرى ويتم عمل أقوى الوصفات التي تعالج مشاكل البشرة من البقع الداكنة والاسمرار الموجود في البشرة والذي يجعل البشرة مرهقة ويبدو عليها التعب فهي تعطي نتائج ظاهرية وداخلية لخلايا البشرة نفسها. كيفية عمل ماسك الطماطم لشد البشرة المُكوِّنات المطلوبة لعمل الوصفة:-

حبة كبيرة من الطماطم.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

معلقة من النشا. خطوات وطريقة عمل ماسك الطماطم لشد البشرة:- قومي بغسل بشرتك جيدًا من الكريمات والمكياج وأي أتربة أو شوائب عليها بالماء الدافئ حتى تتفتح مسام البشرة.

بعد ذلك

بعد ذلك قومي بتقشير الطماطم وأضيفيها مع السكر داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم خفقهم وخلطهم جيدًا ويصبحوا عبارة عن مزيج واحد.

بعد أن يتم تحضير الخليط قومي بوضعه في علبة زجاجية وابدئي في تطبيقه على بشرتك ودلكيها جيدًا واتركيها عليه لمدة خمس دقائق.

يمكنك استخدام الوصفة بطريقة أخرى بتقسيم الطماطم إلى قسمين واغمسيها داخل السكر وابدئي في فرك بشرتك بالطماطم المخلوطة بالسكر.

ركزي على مناطق التجاعيد وأسفل العينين ولكن تجنبي وضعها داخل العين حتى لا تؤثر تأثير سلبي على العين فالطماطم تحتوي على الكثير من الأحماض.

يمكنك الاسترخاء بوضع الطماطم على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا بماء فاتر ثم قومي بشطف بشرتك بماء بارد.

جففي بشرتك جيدًا ثم قومي بترطيبها باستخدام أي كريم مرطب ويمكنك الاستمرار على هذه الوصفة مرة أو مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج بشكل سريع. فوائد الطماطم بالنسبة للبشرة تتمثل فوائد الطماطم للبشرة في كل مما يلي:- تعمل الطماطم على الحد من ظهور حبوب الشباب على بشرة الفتيات وخاصة في فترة المراهقة.

كما أنه تعمل على تفتيح البشرة والحد من اسمرارها ويزيد من نضارة البشرة وإشراقها.

تقضي على اسمرار البشرة وتعمل على شدّها بشكل طبيعي وتقضي على تجاعيد البشرة. عمر شويل - جدة كنز لجمالك.. النشا والطماطم سيجعلك في العشرين من عمرك حتى لو في ال50 وصفه مبهره - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز لجمالك.. النشا والطماطم سيجعلك في العشرين من عمرك حتى لو في ال50 وصفه مبهره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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