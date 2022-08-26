فرد كالحرير.. خلطة مبهره لفرد الشعر الخشن بدون كوافير اقوي من الكيراتين تنعيم وترطيب من اول استعمال

اللجوء إلى وصفات وطرق طبيعية لفرد الشعر هو من أكثر الطرق أمانًا على الشعر، تلجأ العرائس على وجه الخصوص إلى الكوافيرات وصالونات التجميل حتى تقوم بعمل فرد لشعرها إما بمكواة فرد الشعر التي تحرق الشعر ولا تعيده إلى وضعه الطبيعي أو باستخدام البروتين الكيميائي الذي يقوم بإسقاط الشعر وضعفه وزيادة مشاكله، فلماذا تفعل الفتيات كل ذلك ويمكنها الحصول عليها بطرق أقل تكلفة وبدون أي خطورة وهي الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل.

أفضل طرق طبيعية لفرد الشعر المجعد

من الطرق الطبيعية التي يمكنك اللجوء إليها حتى تحصلي على شعر ناعم وبدون أي تجعيدات كل مما يلي:-

وصفة البيض وزيت الزيتون

المكونات المطلوبة:-

بيضة كبيرة الحجم.

كوب صغير من زيت الزيتون.

زيت اللافندر.

فرشاة وضع الصبغة.

خطوات استخدام وصفة البيض وزيت الزيتون لفرد الشعر:-

اخفقي البيضة وأضيفي معها زيت الزيتون وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى يتجانسوا تمامًا.

بللي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أجزاء وعلى كل جزء قومي بفرد الخليط عليه بواسطة فرشاة وضع صبغة الشعر.

الفرد يكون من أول فروة الرأس حتى أطراف الشعر ثم قومي بتصفيف شعرك بمشط خشبي أو قومي بلّفه وغطيه بغطاء رأس حراري أو بلاستيكي.

اتركيه على شعرك لمدة ليلة كاملة أو عدة ساعات ثم قومي بشطفه بماء بارد وبلسم خالي من الكبريت وقومي بتصفيفه واتركيه حتى يجف وقومي بترطيبه.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة التي ترغبين فيها.

وصفة الكرفس وعصير الليمون

المكونات المطلوبة:-

عدة قطرات من عصير الليمون.

ملعقة من خلاصة الكرفس.

طريقة استخدام الكرفس لفرد الشعر:-