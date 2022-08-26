أفضل طريقة لعمل قرص العجوة الطرية مثل المخابز بأقل التكاليف

طريقة عمل قرص العجوة، ترغب العديد من السيدات في إعداد القرص في المنزل التي تمتاز بمذاقها الرائع الذي يعشقه الكثير من الكبار والصغار، حيث يمكنك تناولها كوجبة فطار أو وجبة عشاء أو بين الوجبات، علاوة على ذلك تبحثن ربات البيوت عبر الإنترنت عن أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها للحصول على المذاق الذي يتشابه مع القرص الجاهزة، تتعدد أشكال القرص وأحجامها من قرص سادة وقرص بالعجوة وغير ذلك وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقه عمل قرص العجوة

يمكنك وبكل سهولة القيام بتحضير القرص بمكونات سهلة وبسيطة وذلك من خلال الآتي:

مقدار كيلو من الدقيق المنخول جيداً.

رشه ملح.

مقدار ثلاث أكواب من الزبادي أو اللبن.

ثم مقدار كوب من السمن أو كوب زيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ثم ملعقة كبيرة من السكر.

سمسم.

مقدار ربع كيلو من العجوة.

طريقة تحضير قرص العجوة

يمكنك تحضير القرص الطرية في المنزل بكل سهولة بحشوات مختلفة وذات مذاق لذيذ وشهي، فيمكن حشوها بالجبنة والعجوة والملبن ويمكن تحضيرها سادة، فهي تقدم على وجبة الإفطار بجانب القهوة والشاي، يمكن تناولها بين الوجبات فهي مشبعة للغاية وتمنح الجسم الحيوية والنشاط اللازمان لبناء الجسم، فيمكن اتباع خطوات التحضير وذلك من خلال الآتي:

يتم وضع الخميرة والسكر مع القليل من الماء الدافئ وتركها بضع دقائق للتأكد من صلاح الخميرة.

ثم يتم إحضار وعاء والقيام بإضافة كل من الدقيق والملح وكذلك الزبادي والسمن.

يتم إضافة الخميرة عليها وعجنها والقيام بتغطيتها لمدة لا تقل عن ربع دقائق.

ثم يتم أخذ قطعة على حسب الحجم المرغوب فيه من العجينة ووضع بداخلها العجوة وجعلها على شكل قرص وتغطيتها بالسمسم.

قومي بتشكيل كافة العجينة بنفس الطريقة ودهن صينية ورصها عليها وتركها بضع دقائق لتختمر.

ثم قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 وتركها حتى تمام النضج لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

في الختام فقد تعرفنا على طريقه عمل قرص العجوة ومكوناتها وطريقة إعدادها وتحضيرها في أسرع وقت للحصول على أفضل قرص في المنزل بأقل التكاليف.