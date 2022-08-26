وصفات طبيعية وسريعة لتبيض الأسنان وتنظيفها من الاصفرار والجير من أول مرة

تبيض الأسنان بوصفات طبيعية، يعاني العديد من اصفرار الأسنان بشكل كبير والتي تسبب لهم الإزعاج، فالأسنان البيضاء تمنحك ابتسامة جذابة فيرغب العديد في الاستمتاع بلون رائع وفاتح، يلجأ العديد للقيام بعمل جلسات تفتيح للأسنان ولكنها مكلفة للغاية وتضعف الأسنان عند كثرة القيام بها، لذلك يبحث العديد عن أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيحها وإزالة الجير والاصفرار بشكل كبير دون اللجوء للمواد الكيميائية أو الجلسات التي تضعف من بنية الأسنان، تتعدد المواد الطبيعية التي يمكنك من خلالها الحصول على تفتيح رائع للأسنان وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

تبيض الأسنان بوصفات طبيعية

يمكنك وبكل سهولة تبيض الأسنان بمكونات بسيطة وذلك من خلال الآتي:

مقدار ملعقتين من بيكربونات الصودا.

القليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يتم إضافة البيكربونات والليمون وغمس قطعة من القطن والقيام بفرك الأسنان بها بضع دقائق.

ثم يتم غسل الأسنان بعد ذلك جيداً والقيام بالمضمضة وغسلها بالمعجون .

طرق أخرى لتبيض الأسنان

كما يمكن استخدام الملح من خلال وضعه على فرشاة الأسنان وغسل الأسنان به فهو يعمل على تفتيح الأسنان وقتل البكتريا.

يمكن أيضاً فرك الأسنان بقشر الموز لمدة خمس دقائق، حيث يمنحها اللمعان ومع الاستمرار يخلص الأسنان من الاصفرار.

حيث يمكن أيضاً فرك السنان بالفراولة تمنحها البياض الناصع واللمعان وتنظيفها من البكتريا العالقة.

طرق العناية بالأسنان

يمكنك وبكل سهولة العناية بالأسنان للتمتع بأسنان خالية من الاصفرار والتسوس، حيث تعد نظافة الأسنان عنوان لجمال ونظافة المرأة، فعليك الحفاظ عليها وغسلها بعد تناول كل وجبة، فيمكن اتباع طرق العناية وذلك من خلال الآتي:

القيام بغسل الأسنان بشكل مستمر بالفرشاة ومعجون الأسنان المناسب.

ثم القيام باستخدام خلة الأسنان للتخلص من بقايا الطعام لمنع التسوس.

القيام بالمضمضة بمحلول الملح للقضاء على البكتريا.

الحرص على زيارة الطبيب بصفة دورية للعناية بالأسنان وحل المشكلة في اسرع وقت.

عدم الإكثار في تناول الحلويات.

في الختام فقد تعرفنا على تبيض الأسنان بوصفات طبيعية مكونات وطريقة استخدامها، كما تعرفنا على طرق العناية بالأسنان للتمتع بأسنان خالية من المشاكل ناصعة البياض.