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إليكم طريقة تحضير واستخدام وصفة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم الزائد، حيث أن الشعر الزائد هو مشكلة طبيعية تحدث في الجسم وتختلف باختلاف الجسم وهرموناته، فهناك أجسام يظهر بها الشعر بشكل كبير وهناك من يظهر بشكل خفيف وفقًا لهرمونات الفتاة نفسها، وهذه الوصفة من أفضل وصفات إزالة الشعر لأنها تعمل على إزالة الشعر الزائد من الجذور ولا تترك أثرًا كما أنها تتميز بأنها غير مؤلمة تمامًا وتعطي نعومة وإزالة مميزين. طريقة استخدام وصفة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم المكونات المطلوبة:- خمس ملاعق كبيرة من ملح البحر.

سبع ملاعق كبيرة من الكركم المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

عصير ليمون. طريقة عمل وصفة الملح لإزالة الشعر بالخطوات:- قومي بإضافة المكونات كلها مع بعضها وقلبيهم جيدًا حتى تتحول المكونات إلى عجينة طرية ومتماسكة.

قومي بغسل المنطقة التي تريدين إزالة شعرها الزائد ثم قومي بفرد العجينة عليها وليكن منطقة الوجه أو أي منطقة في الجسم.

اتركي العجينة على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل حتى تصبح جافة على المنطقة تمامًا.

بعد ذلك قومي بشطفها بماء بارد أو فاتر حتى يعمل على غلق مسام الجلد.

يجب عليك أن تقومي بتنظيف المنطقة جيدًا بتونر أو ماء ورد حتى تخفي لون الكركم الذي يترك أثرًا على الجلد.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع و احتفظي بالخليط في مكان درجة حرارته باردة حتى تقومي باستخدامه مرة أخرى. وصفة البيض لإزالة الشعر الزائد من الجسم مكونات الوصفة:- حبتان كبيرتان من البيض الأبيض.

ملعقة واحدة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من دقيق الذرة. خطوات وطريقة عمل وصفة البيض لإزالة الشعر:- أول خطوة يجب أن تقومي بها هي غسل المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها وتخليصها من أي أتربة أو شوائب.

بعد ذلك قومي بخلط كل المكونات مع بعضها ثم ابدئي في فرده على المنطقة ودلكي لعدة دقائق ثم قومي بتركه على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة.

قومي بشطف الخليط من على المنطقة وأزيليه في عكس اتجاه نمو الشعر وستجدي نتائج ممتازة. عمر شويل - جدة قبل زفافك.. ضعيها دقائق على شعر الجسم والوجه إزالة كامله في دقائق بدون الم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل زفافك.. ضعيها دقائق على شعر الجسم والوجه إزالة كامله في دقائق بدون الم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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