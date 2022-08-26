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تعرفي على طريقة تحضير وصفة زيت جونسون لتبييض الوجه وكيفية استخدامها على البشرة، حيث أن زيت جونسون من الزيوت الطبيّة المتوفرة في كل الصيدليات ومناسب للأطفال والكبار بشكل عام، وتتمثل فوائده بالنسبة للبشرة في الحد من اسمرارها ويساهم في تقشيرها ويمكنه أيضًا تفتيح المناطق الداكنة في الجسم ويقضي على التصبغات، وفي السطور التالية من مقالنا اليوم سنقوم بتقديم خطوات تحضير الوصفة ونتائجها على البشرة. كيفية تحضير وصفة زيت جونسون لتبييض الوجه المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من كريم الفازلين الطبي.

زيت جونسون للأطفال.

ماء ورد. طريقة استخدام زيت جونسون للبشرة:- اخلطي كل المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة ومختلطة تمامًا في علبة زجاجية صغيرة ويجب أن تكون جافة ونظيفة.

بعد ذلك قومي بشطف بشرتك جيدًا بالماء الدافئ وابدئي في تطبيق الخليط على البشرة ودلكي جيدًا بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم قومي بشطف بشرتك بماء بارد وقومي بتجفيفه ثم قومي بترطيبه بكريم مناسب لنوع بشرتك.

استمري على استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا لمدة أسبوعين كاملين على الأقل حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة. وصفة زيت جونسون والنشا للبشرة المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جونسون.

عصير ليمون. طريقة استخدام وصفة زيت جونسون والنشا للبشرة:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها وقلبيهم بشكل جيد حتى يتجانسوا تمامًا.

اغسلي بشرتك بماء دافئ ونظفيها جيدًا من أي كريمات وميك آب وشوائب حتى تصبح نظيفة تمامًا.

ابدئي في تطبيق الخليط على بشرتك ودلكي جيدًا لمدة خمس دقائق ثم قومي بتركها على البشرة خمسة عشر دقيقة.

اشطفي بشرتك ونظفيها من الخليط بماء بارد ثم قومي بتجفيفها ورطبيها جيدًا واحرصي على تكرارها مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا. ما هي فوائد زيت جونسون للبشرة؟ يعمل زيت جونسون على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نضارة وبدون أي عيوب.

يعالج جفاف البشرة حيث أنه يحتوي على مكونات مرطبة للبشرة وتحد من مشكلة الجفاف.

من أفضل الطرق التي تعمل على إزالة المكياج من البشرة ويحد من آثاره الجانبية على الجلد. عمر شويل - جدة هتكونى شمعه منوره.. زيت جونسون والفازلين لتبييض دائم للجسم والبشرة والتخلص من سواد السنين - ثقفني

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