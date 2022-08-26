طريقة عمل النجرسكو وسر الصوص اللذيذ أحلى 100 مرة من المطاعم

تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل النجرسكو التي تعتبر من أشهى وألذ الأكلات الإيطالية التي يفضلها الصغار والكبار، والتي يمكن تحضيرها بكل سهولة من خلال بعض المكونات البسيطة لتصبح أكلة متكاملة العناصر الغذائية وقليلة التكلفة، ومن خلال الأسطر القادمة سوف نوضح طريقة تحضيرها بكل سهولة.

طريقة عمل النجرسكو

تعتبر هذه الأكلة من الأكلات الموفرة واللذيذة في نفس الوقت بالإضافة إلى أنها سريعة التحضير ويمكن تحضيرها بكل سهولة من خلال تواجد بعض المكونات وهي كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الإسباجيتي.

5 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

كيلو من اللبن.

3 ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف كيلو من الدجاج المقطع شرائح.

نصف كوب من الجبن الرومي.

نصف كوب من الجبن الشيدر.

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا.

كوب واحد من شوربة الدجاج.

كمية مناسبة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة واحدة من الزعتر.

بصلة كبيرة واحدة.

فلفل ألوان.

ثمرة واحدة من الطماطم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه الماء ونضعه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

نضع ملعقة كبيرة من الملح ونضع عليها المكرونة ونتركها على النار حتى تنضج.

تصفى المكرونة من الماء، وتترك جانبًا.

نحضر مقلاة ونضع فيه ملعقة واحدة من الزيت ونضع عليها بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة، ونضع معها فلفل ألوان مقطع شرائح وطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

تقلب المكونات جيدًا على النار حتى تذبل الخضروات ويوضع عليها الدجاج والملح والفلفل الأسود والزعتر مع الاستمرار في التقليب حتى ينضج الدجاج.

نحضر وعاء ونضع به السمن والزيت ونضع عليه الدقيق ونقلب حتى يتحول لون الدقيق إلى اللون الذهبي.

نضع عليه اللبن والملح مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على قوام مناسب.

نحضر صينية ونضع فيها نصف كمية المكرونة، ونضع عليها الدجاج وفوقه الجبن الشيدر والرومي ويتم وضع باقي كمية المكرونة.

يوضع البشاميل فوق المكرونة ويوضع فوقه طبقة من الجبن الموتزاريلا.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج، وبعدها نضعها تحت الشواية ليأخذ الوجه اللون الذهبي.

تقطع المكرونة وتوضع في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

في النهاية ذكرنا طريقة عمل النجرسكو والمكونات التي لابد من توافرها عند التحضير، والخطوات التي يتم اتباعها عند تحضير المكرونة، والدجاج، والبشاميل لكي يمكنك اتباعها بكل سهولة و الحصول على طعم لذيذ وشهي.