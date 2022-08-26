كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير ، الكيراتين انتشرت هذه الكلمة في الفترة الأخيرة بشكل غير طبيعي بسبب إقبال الكثير من النساء عليها لأن هناك الكثير من الشكاوي بسبب الشعر المجعد وأصبحنا نرى الكثير من البنات الصغار يشتكون من الشعر الخشن ولا يوجد له حل مناسب بالإضافة إلى أن أسعار هذه الوصفات يكون سعرها مرتفع جدا، وذلك نحن لا نريد أن تحزن ربة المنزل لذلك قدمنا لها هذه الوصفة الرائعة بديل الكيراتين بل أفضل من الكيراتين بكثير، وسعرها على قد الايد علاوة على ذلك أن جميع مكوناتها طبيعية وخالية من أي مواد صناعية تضر البشرة، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الكيراتين في فرد الشعر

الشعر المجعد من أكثر الأشياء التي تزعج الكثير من النساء لأنه يجعل المنظر العام لهم غير لائق وجميل وهناك معلومة يجب الجميع يعرفها قبل استخدام الكيراتين الموجود في الكوافيرات وهي أن الكيراتين الذي يحتوي على مواد كيميائية يجعل الشعر أكثر جفافا ويكون سببا في تساقط الشعر ووجود القشرة فيه وهذه المشاكل تكون أخطر بكثير من مشكلة الخشونة، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الكيراتين الطبيعي في المنزل، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من النشا.

ثلاث ملاعق من المايونيز.

ملاعق من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت السمسم.

وعاء خاص التحضير الوصفات.

خطوات تحضير الوصفة لفرد الشعر

جميع النساء تريد أن تجعل شعرها ناعم مثل الحرير ولا يوجد فيه موج ولا خشن ولا يوجد فيه أي مشاكل أخرى ولذلك سوف نقدم خطوات تحضير الوصفة الكيراتين لفرد الشعر:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها.

يجب غسل الشعر جيدا قبل وضع الوصفة على الشعر.

يجب وضعها من الجذور حتى الأطراف.

يجب ارتداء البونيه على الشعر.

يجب تركها على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

يجب غسل الشعر جيدا.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل شهر حتى نصل إلى درجة الفرد المطلوبة.

كما ذكرنا في المقال طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد بالنشا حيث تعاني الكثير من الفتيات من الشعر الخشن والمجعد الذي يسبب مشاكل كثيرة للبنات ويجعل مظهرهم غير لائق لذلك يمكن استخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة في كل منزل التي يمكن عمل منها خلطه لفرد الشعر وجعله حرير وهي وضع النشا علي الشعر مع مكونات بسيطة تجعل الشعر ن