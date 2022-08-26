نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة النشا والخل لتفتيح اليدين وتنعيمهما من أول مرة كملمس ونعومة يد الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث النساء والفتيات عن وصفات النشا والخل لتفتيح اليدين باعتبارها إحدى الخلطات السحرية القادرة على حل مشكلة اسمرار اليد المزعجة التي يعاني منها الكثيرون نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة أو استخدام المنظفات المنزلية الضارة، يلجأ الكثيرون إلى استخدام كريمات التفتيح باهظة الثمن ولحسن الحظ هناك بعض الخلطات الاقتصادية المنزلية التي لها نفس الفعالية.

النشا والخل لتفتيح اليدين

يعمل هذا الثنائي الرهيب على تفتيح اليدين من اول استعمال نظرًا لتأثير النشا السحري وقدرة الخل على تفتيح الخلايا وإزالة الجلد الميت حيث يترك هذا الثنائي البشرة نظيفة وبيضاء تمامًا، هناك العديد من الوصفات التي يمكن اعدادها من النشا والخل.

تفتيح اليدين من أول استعمال

يمكن تحضير هذه الوصفة بمكونات اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

قطرات من الخل الأبيض.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة في وعاء عميق حتى يتحول المزيج إلى قوام سائل سهل الفرد.

يوزع المزيج على اليدين بالكامل، يفضل تدليك اليدين بحركات دائرية رقيقة.

يترك لمدة ربع ساعة حتى يجف تمامًا ثم يفرك بأصابع اليد لإزالة بقايا الخليط تمامًا.

غسل اليدين بالماء الفاتر ثم تجفف بمنشفة قطنية ناعمة.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

تبييض اليدين في يوم واحد

أشاد الكثيرون بفعالية هذه الوصفة في التخلص من البقع الداكنة وإزالة اسمرار اليدين نهائيًا وذلك عن طريق اتباع التالي:

2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقتان من الحليب البودرة.

قطرات من زيت الزيتون.

الطريقة

نضع مقدار كل من النشا والخل والحليب البودرة وزيت الزيتون في وعاء عميق.

نخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتحول إلى قوام كريمي ناعم سهل الفرد.

نطبق الخليط على اليدين بالكامل ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء.

يفضل تطبيق هذه الوصفة يوميًا للحصول على النتيجة المثالية.

في نهاية مقال النشا والخل لتفتيح اليدين حيث تم عرض العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكن اعدادها من هذه المكونات الجبارة القادرة على تفتيح وتبييض اليدين والتخلص من البقع الداكنة المزعجة من اول استعمال.