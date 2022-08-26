طريقة عمل شوربة العدس الأصلية بالشعيرية مثل المطاعم

هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناول طبق من الشوربة بجانب الطعام، وتعد شوربة العدس واحدة من أهم الأنواع بل وأشهرها، ويحتوي طبق شوربة العدس على نسبة عالية من البروتين وبعض العناصر الغذائية المفيدة لبناء جسم الإنسان، كما أنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، لذلك قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بكل سهولة.

طريقة عمل شوربة العدس

إن تحضير شوربة العدس أمرًا بسيطًا وأيضًا غير مكلف بالمرة ولأنه يحتوي على الكثير من العناصر فهو من الأطباق التي تغذي الجسم، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيره فيما يلي:

المكونات

كوب كبير من العدس الأصفر.

حبة كبيرة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

ثلاثة حبات من الجزر متوسطة الحجم.

حبتان متوسطتان الحجم من الطماطم.

حبة كبيرة من البطاطس.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من السمن.

حفنة من المكرونة الشعيرية.

طريقة التحضير

في البداية عليك بوضع ملعقة السمن في وعاء عميق واتركيها تسخن، ثم ضعي المكرونة الشعيرية بها، وقلبي جيدًا حتى تصبح ذهبية اللون واتركيها جانبًا.

قومي بغسل العدس الأصفر غسلًا جيدًا، وضعيه في قدر على النار المتوسطة.

ضعي مع العدس كمية مناسبة من الماء؛ بحيث يكون الماء كثيرًا حتى تنضج المكونات جيدًا.

الآن ضعي البطاطس بعد تقشيرها وتقطيعها.

قشري الثوم وضعيه، كما هو مع المكونات السابقة.

قشري البصل وقطعيه وضعيه معهم.

الآن ضعي الجزر بعد تقطيعه وغسله.

إتركي المكونات تغلي على النار؛ حتى تجدي أن المواد الصلبة بدأت تتلاشى.

خذي الخليط وضعيه في الخلاط بكل هدوء حتى لا يتناثر خارجه.

شغلي الخلاط حتى يصبح الخليط سائل.

اسكبيه مرة أخرى في القدر، وضعي عليه المكرونة.

اتركيه يغلي لمدة دقيقة، ثم ضعي عليه كمية مناسبة من الماء حتى يصبح مثل الشوربة.

قدميه وبالهناء والشفاء.

في نهاية مقال طريقة عمل شوربة العدس فقد عرضنا عليكم طريقة مثالية لعمل شوربة العدس الصحية بكل بساطة، وبمكونات تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان حتى يحصل على الطاقة اللازمة له.