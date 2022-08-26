نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك أكثر من 20 كيلو ثوم قشريهم في 5 دقائق بطريقه عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من النساء عن أسرع طريقة لتقشير الثوم باعتباره إحدى الأعمال المنزلية المزعجة نظرًا لرائحته الثوم النفاذة، يدخل الثوم في إعداد معظم الأكلات لذا تحتاج ربات البيوت إلى وجوده بكميات كبيرة في المطبخ ولحسن الحظ هناك العديد من الطرق الفعالة التي حققت نجاحًا باهرًا في تقشير الثوم بمنتهى السرعة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

أسرع طريقة لتقشير الثوم

الثوم من النباتات التي لا غنى عنها في المطبخ حيث يدخل في إعداد الكثير من الأكلات ويضيف مذاق رائع جميل مميز للطعام، تواجه معظم النساء صعوبة في تقشير الثوم بسبب رائحته النفاذة التي تدوم في اليد لفترات طويلة، إليكم أفضل طرق تقشير الثوم:

السكين

هي إحدى الطرق التقليدية وتعتمد على نزع القشرة الخارجية للثوم ومن ثم تفريط الثوم إلى فصوص، باستخدام عرض السكين يتم الضغط ضغطة خفيفة على فص الثوم حتى يتم نزع القشرة بمنتهى السهولة.

الماء المغلي

طريقة مثالية لتقشير الثوم بسرعة وذلك من خلال وضع فصوص الثوم في وعاء عميق مملوء بالماء المغلي ثم نرفع الثوم من الوعاء وستلاحظين انتزاع القشرة الخارجية بمنتهى السهولة.

الماء البارد

يمكن الاستعانة بالماء البارد في تقشير الثوم وذلك من خلال وضع فصوص الثوم في وعاء به ماء مثلج لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم تزال من الماء وتقشر بسرعة.

الميكروويف

إحدى الطرق المبتكرة الحديثة التي توفر الوقت والجهد وذلك عن طريق وضع فصوص الثوم المراد تقشيرها في وعاء وإدخالها في الميكروويف لمدة 20 ثانية ليتم نزع القشرة بمنتهى السلاسة.

البرطمان

نضع فصوص الثوم في برطمان زجاجي محكم الغلق ومن ثم البدء في رج البرطمان بقوة وبسرعة، نستمر في الرج لمدة 10 دقائق ثم نفتح البرطمان ونلاحظ انفصال القشور عن الثوم.

وبهذا يكون قد تم التعرف على أسرع طريقة لتقشير الثوم حيث تعددت الطرق التي تمكن ربة المنزل من تقشير الثوم بسرعة وبمنتهى السهولة سواء باستخدام السكين أو الماء البارد أو الماء المغلي كما يمكن الاستعانة بالميكروويف أو إحدى البرطمانات الزجاجية.