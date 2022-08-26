نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من الشيب طبيعيا وإعادته للون الأسود الحالك بسهولة بدون صبغة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الرجال والنساء عن طريقة التخلص من الشيب طبيعيا باعتبارها إحدى المشاكل المزعجة التي تسبب الضيق والحرج خاصة للنساء ولحسن الحظ هناك العديد من الوصفات الطبيعية الاقتصادية البسيطة القادرة على حل هذه المشكلة بعيدًا عن استخدام الصبغات والتركيبات الكيميائية الضارة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

التخلص من الشيب طبيعيا

هناك العديد من الأعشاب الطبيعية المجربة التي أثبتت فعاليتها في القضاء على مشكلة الشيب نهائيًا سواء عند الرجال أو النساء كل ماعليك فعله هو المواظبة على إحدى الوصفات التالية لمدة تتراوح بين 7:30 يوم.

الوصفة الأولى

المكون السحري في هذه الوصفة هو الريحان الذي يدخل في العديد من وصفات الشعر الهندية، لتطبيق هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

كوب من أوراق الريحان.

ملعقة من إكليل الجبل.

كوب من الماء.

الطريقة

نضع مقدار كل من الريحان والماء في وعاء عميق على النار لمدة ربع ساعة حتى تغلي المكونات وتتداخل مع بعضها.

يرفع الخليط من على النار ويضاف إليه إكليل الجبل.

تقلب المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتداخل تمامًا ثم يترك لمدة ساعتين حتى يبرد تمامًا وتتركز المكونات.

نصفي الخليط باستخدام مصفاة ضيقة الثقوب.

يفضل وضع الماء المصفى في زجاجة بخاخة لضمان سهولة الاستخدام.

ينصح بغسل الشعر جيدًا قبل تطبيق هذه الوصفة ثم البدء في رش الخليط على الشعر بالكامل مع التركيز على مناطق الشيب.

يفضل المواظبة على هذه الوصفة لمدة ثلاث أسابيع على الأقل.

الوصفة الثانية

للقضاء على مشكلة الشيب نهائيًا عليكم بإتباع الوصفة التالية:

المكونات

حفنة من أوراق الكاري.

ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا ثم يرفع الوعاء على النار.

يترك على النار حتى يتغير لونه ويتفحم ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

يوزع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس جيدًا ثم يترك لمدة 30 دقيقة.

غسل الشعر بالطريقة المعتادة.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

في نهاية مقال التخلص من الشيب طبيعيا حيث تم عرض العديد من الخلطات الطبيعية الفعالة التي أثبتت جدارتها في حل هذه المشكلة تمامًا سواء باستخدام أوراق الريحان أو بتطبيق خلطة الكاري وزيت جوز الهند.