وصفة الدجاج المشوي بتتبيلة تكا مع الأرز والصوص وجبة عائلية سريعة بطعم مدهش، إليكم طريقة تحضير دجاج تكا مع أرز وصوص المطاعم الهندي للتقديم كوجبة غداء سهلة وسريعة. وصفتنا اليوم عبارة عن دبابيس دجاج بتتبيلة تكا على الطريقة الهندية مع الأرز الأبيض والصوص الشهير، يتم تحضيرها بطعم مضبوط جداً وبقوام طري من الداخل ومقرمش من الخارج مع طعم في منتهى الروعة.

وصفة الدجاج المشوي بتتبيلة تكا

المقادير تكفي لعدد 2 كيلو دبابيس دجاج:

نصف كوب زيت زيتون.

4 ملاعق كبيرة زبادي.

بشر ليمونة + عصير ليمونة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ملعقة صغيرة تشيلي بودر أو فلفل حار أو حلو.

ملعقة صغيرة كمون + ملعقة صغيرة فلفل أسود + ملعقة صغيرة كركم + ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

نقوم أولاً بنقع الدجاج في محلول نقع عبارة عن ماء بارد واعواد قرفة ورق غار قرنفل حبهان ملح ليمون سكر وخل، ونتركها في هذا المحلول لمدة نصف ساعة وبعد ذلك نأخذ كل دبوس من الدجاج ونصنع قطعين بالسكين حتى يتشرب الدجاج التتبيلة بشكل جيد، ومن ناحية أخرى نقوم بتجهيز التتبيلة بإضافة الزبادي في وعاء ونضف إليه بشر الليمون وعصير الليمون، مع إضافة معجون الطماطم الثوم المفروم الزنجبيل المفروم زيت الزيتون ومقدار التوابل مع الملح والنعناع المجفف، ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها ثم نضعها على الدجاج في وعاء عميق وبعد ذلك نقلب التتبيلة مع الدجاج جيداً، ثم نتركها في التتبيلة لمدة ساعتين ويفضل تركها ليلة كاملة ثم نجهز صينية فرن وندهنها بزبدة أو سمن، ثم نرص الدجاج وندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية رف أسفل لمدة 45-60 دقيقة حسب حجم الدجاج.

دجاج تكا بالصوص الهندي

نقوم بتجهيز الصوص الهندي بإضافة ربع كوب نعناع طازج وربع كوب كزبرة خضراء مع فصين ثوم، ثم نقطع النعناع والكزبرة ونضعهم في محضر الطعام مع إضافة فصوص الثوم و٢ حبة فلفل أخضر حار وبشر ليمونة، نضف أيضاً عصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة كمون مع رشة ملح والقليل من الماء، ثم نخلط المكونات جيداً مع بعضها ومن ناحية أخرى نضف كوب من الزبادي في وعاء عميق، ونضف إليه الخليط الذي تم تحضيره ثم نخلط جيداً حتى يتجانس الصوص ويمكننا إضافة ملح حسب الرغبة، بعد ذلك نخرج الصينية ويصبح الدجاج جاهز للتقديم مع أرز بسمتي مسلوق والصوص الذي تم تحضيره بطعم لا يقاوم.