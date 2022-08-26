طريقة تحضير المهلبية الكريمي بصوص الفراولة بقوام مضبوط وطعم لا يقاوم، وصفة اليوم هي المهلبية الكريمي حلى بارد يرطب على القلب في حر الصيف بطريقة تحضير سهلة، المهلبية الكريمي لها قوام خفيف مع نفس طعم الوايت تشوكليت تقريباً، وهي تُقدم مع صوص فراولة مزوع على سطح المهلبية يتم إعداده بسكر مضبوط. إليكم وصفة حلى المهلبية البارد بأنجح طريقة مع صوص الفراولة اللذيذ.

تحضير المهلبية الكريمي بصوص الفراولة

المقادير المطلوبة:

5 أكواب حليب بمقدار لتر.

كوب كريمة حلويات أو كريمة لباني بمقدار 200 مل.

7 ملاعق كبيرة نشا بمقدار 70 جرام.

صفار بيضة.

70 جرام شوكولاتة بيضاء.

ملعقة صغيرة فانيليا بمقدار 5 جرام.

ملعقة كبيرة زبدة بمقدار 25 جرام.

نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام.

مقادير صوص الفراولة:

220 جرام فراولة مجمدة أو بيوريه.

2 ملعقة كبيرة سكر بمقدار 30 جرام.

5 ملاعق كبيرة ماء + ملعقة ونصف صغيرة نشا بمقدار 8 جرام.

في قدر مخصص للطبخ نضف النشا السكر صفار البيضة والحليب ثم نخلط المكونات جيداً على البارد، وبعد ذلك نرفع القدر على نار متوسطة مع التقليب المستمر بدون توقف وعند بدء الغليان أو تكون فقاعات نضف الكريمة، ونقلب مجدداً لمدة دقيقة ثم نطفئ النار ونضف الزبدة الفانيليا والشوكولاتة البيضاء، نقلب المكونات جيداً حتى تندمج ويصبح الخليط متجانس وبعدها مباشرة نوزع هذا الخليط على الكاسات، هذه الكمية تصنع 5 كاسات تقريباً من الحجم الكبير وبعد ذلك نضعها في الثلاجة حتى تتماسك، وأثناء هذا نقوم بتجهيز صوص الفراولة.

حلى المهلبية بقوام مضبوط

نحضر مقدار الفراولة المجمدة أو البيوريه ويمكننا استخدام فراولة أو مانجو أو توت أو أي نوع فاكهة آخر، ونضعه في قدر مناسب للطهي ومن ناحية أخرى نضف النشا إلى الماء ونخلط جيداً حتى يذوب النشا، نضف أيضاً السكر ثم نرفع القدر على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يغلي الخليط، ثم نخرج كاسات المهلبية من الثلاجة ونوزع صوص الفراولة عليها بالسُمك المفضل، وبعد ذلك ندخلهم الثلاجة مرة أخرى لمدة من ساعتين إلى أربع ساعات حتى يتماسك الصوص، وعند التقديم نضع القليل من مبشور الشوكولاتة البيضاء ثم تصبح جاهزة بطعم في منتهى اللذاذة.