وداعاً لفشل الكيك .. كيكة الزبادي اليومية مع كل أسرار القوام المضبوط والطعم اللذيذ، بمكونات إقتصادية جميعها متوفر في كل منزل سوف نقوم اليوم بإعداد ألذ وأسهل كيكة يومية كيكة الزبادي الإقتصادية، وذلك مع إضافة مكون بسيط سيؤثر بشكل رائع في إرتفاع الكيك وسبب أساسي في الحصول على قوام هش رائع المذاق.

طريقة تحضير كيكة الزبادي اليومية

المقادير المطلوبة على أن يكون الكوب المستخدم كوب معياري بحجم 200 مل:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

2 مغلف فانيليا.

كوب إلا ربع من السكر بمقدار 150 جرام.

نصف كوب من الزيت بمقدار 100 جرام.

كوب إلا ربع زبادي بمقدار 150 جرام بدرجة حرارة الغرفة ويمكننا استبداله بالحليب.

بشر ليمونة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 كوب دقيق فاخر بمقدار 220 جرام.

بيكنج بودر بمقدار 16 جرام.

ربع كوب من الماء المغلي.

نقوم بإضافة البيض في وعاء عميق ونضف إليه الفانيليا ورشة الملح ثم باستخدام المضرب الشبكي نقوم بخلط المكونات، ثم نضف السكر ويجب استخدام السكر الأبيض حتى لا يؤثر على لون الكيك في النهاية، نخلط المكونات جيداً في إتجاه واحد لمدة 4 دقائق حتى يصبح الخليط بقوام كريمي نوعاً ما، بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونخلط مجدداً ثم نضف الزبادي ونخلط مرة أخري، بعد ذلك نضف عصير الليمون مع إضافة بشر الليمون ونخلط ثم نضف البيكنج بودر ونصف كمية الدقيق، نخلط المكونات في إتجاه واحد حتى يختفي الدقيق تماماً ثم نضف النصف الآخر من كمية الدقيق.

كيكة الزبادي بقوام مضبوط

نخلط فقط حتى يختفي الدقيق وبعدها نضف الماء المغلي وهو المكون البسيط الذي سيؤثر في إرتفاع الكيك بشكل رائع، نخلط جيداً حتى يتجانس الخليط. نقوم بتجهيز صينية مقاس 22 سم وندهنها جيداً بزبدة باردة ودقيق ثم نسكب خليط الكيك ونوزعه بشكل متساوي، مع التخلص من فقاعات الهواء ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط لمدة 40-45 دقيقة، بعد ذلك نخرج الكيك ونتركه حتى يهدأ ثم نقلبه في وعاء التقديم ونقوم بتقطيعه ويصبح بعدها جاهز للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.