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عمر شويل - جدة وصفة الجزر السحرية لتخليص البشرة من العيوب والتجاعيد، سنقوم اليوم من خلال موضوعنا بشرح طريقة إعداد زيت الجزر الليلي المضاد للشيخوخة مع إعداد قناع الجزر للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، وهو روتين هام جداً إذا أردت الجمع بين علاج جميع مشاكل بشرتك مع تغذيتها بشكل كامل ومنحها العناصر الضرورية، بحيث تظهر بشرتك بشكل صحي خالي من الخطوط والتجاعيد.

وصفة الجزر لعلاج تجاعيد البشرة

مقادير تحضير الخلطة:

ثمرة جزر. ماء. كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E. نصف كوب من ماء الورد. ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نأخذ ثمرة الجزر ونقشرها حتى نزيل القشرة الخارجية ثم نبشرها بالمبشرة حتى نحصل على الجزر المبشور، ثم نقسم الجزر المبشور إلى جزئين ثم نأخذ قدر مخصص للطهي ونضع فيه كوب من الماء، ثم نضع بداخله إناء مناسب ونضف إليه الجزء الأول من الجزر المبشور ومقدار زيت الزيتون، نخلط جيداً ثم نرفع القدر على النار ونتركه لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نضعه جانباً حتى يبرد، نقوم بتصفيته وبهذا نكون حصلنا على زيت سحري لعلاج التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

نضف زيت فيتامين E إلى الزيت الناتج أو يمكننا إضافة كبسولة فيتامين ه‍ ثم نحتفظ به في برطمان زجاجي مناسب، يبقى صالح للاستعمال لمدة سنة مع احتفاظه في مكان مظلم وجاف، نطبق هذا الزيت على بشرة الوجه قبل النوم باستخدام القطارة ثم ندلك البشرة بأطراف الأصابع جيداً من أسفل لأعلى، ثم نترك الزيت على البشرة طوال الليل وفي الصباح نغسل البشرة بالماء الفاتر والغسول المناسب، ولافضل النتائج نكرر تطبيق هذا الزيت بشكل يومي وسنحصل على بشرة مشدودة وصافية.

قناع الجزر لشد البشرة

نأخذ النصف الآخر من الجزر المبشور ونستخلص منه عصير الجزر ثم نضف إليه ماء الورد ونشا الذرة، نخلط جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات ثم نسكبه في قدر مخصص للطهي ونضعه على الموقد، نحرك الخليط بإستمرار حتى يصبح كريمي وبعدها نتركه جانباً حتى يبرد ثم نضف إليه ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E، نخلط جيداً ثم نحتفظ به في علبة نظيفة ونضعه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستعمال لمدة 7 أيام، نطبق هذا الخليط على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة وحول العيون ثم نتركه لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا الخليط يومياً.